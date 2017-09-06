Mey-Diageo Türkiye CEO’su Galip Yorgancıoğlu görevini bırakıyor

400 milyonu bulan cirosu ile Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 315'inci sırada yer alan Mey-Diageo Türkiye'nin kaptan koltuğunda değişim yaşanacak.

Hürriyet Gazetesi'nden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, 2004’ün Mart ayında özelleştirilen Mey İçki’nin CEO’su olarak Nisan 2004’te göreve başlayan Yorgancıoğlu, 13 yılın ardından görevini bırakıyor.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Şirketten yapılan açıklamada Mey İçki Türkiye CEO’su, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Galip Yorgancıoğlu’nun görevini 30 Eylül tarihinde bırakacağı bu görevi ise Mey İçki’nin Satış Direktörü olan Levent Kömür’e devredeceği belirtildi.

Mey-Diageo

Mey-Diageo Türkiyenin CEO’su Galip Yorgancıoğlu

Mey İçki

Galip Yorgancıoğlu

Levent Kömür