Zeki Yeşildağ, bünyesinde Star, Akşam, Güneş gazetelerinin yanı sıra Kanal 24 ve TV 360'ın da bağlı bulunduğu Es Yayıncılık A.Ş.'nin yüzde yüz hissesini devralıyor. Peki, Zeki Yeşildağ kimdir? İşte Zeki Yeşildağ hakkında merak edilenler...
Rekabet Kurumu'nun sitesinde yer alan açıklamaya göre, Es Yönetim Danışmanlık ve Yatırım Proje Geliştirme A.Ş. ile Zeki Yeşildağ arasında düzenlenen Hisse Devri Sözleşmesi uyarınca, Es Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri A.Ş.'nin yüzde 100'ünün Zeki Yeşildağ'a devredilmesi için resmen başvuruldu.
ZEKİ YEŞİLDAĞ KİMDİR?
Zeki Yeşildağ 1961 yılında Rize'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra 1976-84 yılları arasında Kurtului, Feriköy ve Karagücü Spor Kulüplerinde amatör lisanslı olarak futbol oynadıktan sonra 1986 yılında Zürih Kaufmenıschelem İnstitut İşletme Programı'nı bitirdi. Kasımpaşa ve Rizespor'da Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1989 yılından beri çeşitli siyasi parti il ve ilçe yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Ak Parti Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yapan Yeşildağ'ın 1990 yılından beri halı saha işletmeciliği, inşaat ve gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketi vardır.
Evli olan Zeki Yeşiladğ, orta derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.
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