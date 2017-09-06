Bayram tatilinde Babadağ'dan 8 bin 838 kişi uçtu

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Bölgede çalışan ve tandem (ikili) uçuş yapan pilotların bayram sürecinde ve öncesinde hiçbir kaza yaşamadığını aktaran Büyükkoca, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapanların, Ölüdeniz ve Göcek 12 Adalar manzarasını kartpostal gibi izleyebileceğini bildirdi.