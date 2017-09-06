Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Elvan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

İlk 9 ayın performansının oldukça iyi olduğunu söylemek istiyorum.

İlk çeyrekte çok iyi performans gerçekleştirdik. İkinci çeyrekteki performansımız da çok iyi. PMI endeksi yüzde 55'i geçti.

İlk çeyreği sadece özel tüketim olarak görmemek gerekir. İhracatın da yüzde 2'nin üzerinde pozitif katkısı oldu. Bu yıl sonu itibarıyla 155 milyar doları aşan ihracat beklentimiz var.

İkinci çeyreğe gelince, ilk çeyreğin üzerinde bir büyüme performansı gerçekleştireceğiz. Kesin bir rakam ifade edemeyiz ama bir taraftan kapasite kullanım alanlarımız, güven endeksi ve birçok göstergeler var. Bunlara baktığımız zaman yüzde 5'in üzerinde büyüme performansı gerçekleştireceğimiz gözüküyor.

Üçüncü çeyrekte de yüzde 7'nin üzerinde büyüme performansı görüyoruz. Dördüncü çeyrekte ise baz etkisinden kaynaklanan hafif bir düşüş gözlemlenebilir.

Ama yıl geneline baktığımızda yüzde 5- 5.5 bandında büyüme gerçekleştireceğimizi bekliyorum.

15 Temmuz sonrası ciddi bir travma ortaya çıktı. Almış olduğumuz önlemlerle 2016'yı yüzde 2.9'luk bir büyüme ile kapattık. Pozitif büyüme başka bir ülkede mümkün değildi. 2016 yılı büyük bir başarıdır diye düşünüyoruz.

200 milyar lira civarında kredi kullanımı söz konusu oldu. Tahsili gecikmiş alacakların oranı yüzde 3.1'e kadar düştü.

2016 yılına göre enflasyon rakamlarımız daha yukarıda. 2016 sonlarında ve 2017 başında döviz kuru şoku enflasyonun bir miktar yukarı çıkmasına sebep oldu. Biliyorsunuz en son enflasyon rakamımız 10.68. Döviz kurunun normal seyri söz konusu olsaydı 10.7 değil, 8 civarında enflasyon söz konusu olacaktı.

ÜFE'de de hala yüksek seyrediyor ama zaman içerisinde bu aşağı inecek. 2-3 aylık gecikme ile etkilerini görebiliyorsunuz.

Artışın ikinci nedeni; işlenmemiş gıda fiyatlarındaki artış. Aşağı yukarı yüzde 10.5 civarında genel enflasyonumuz varken yüzde 15 civarında işlenmemiş gıdadaki fiyat artışı olduğunu görüyoruz.

Buna yönelik ciddi önlemler aldık. Ekim ayından itibaren uygulamaları sizler de göreceksiniz. İşlenmemiş gıda fiyatlarını düşürecek tedbirler alıyoruz

Tarlada ürünün üretiminden bunların depolanması taşınması... Tüketiciye varana kadar bir çalışma yapıyoruz. Bazı standartlar getiriyoruz. Soğuk zincirin gelişmesi açısından teşvik sistemimiz var.

Bizim beklentimiz Aralık itibarıyla enflasyonda tek haneye inmek. Şubat sonu itibarıyla 7 bandına düşmüşi olacağız.

Ayrıntılar geliyor

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan