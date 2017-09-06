Fed'in Bej Kitabı ekonominin büyüdüğünü söyledi.

Fed, ekonominin büyümesine karşın, otomobil endüstrisine ile ilgili endişeleri olduğunu söyledi.

Fed'in ülkeyle ilgili genel ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği Bej Kitabı'nda, ABD ekonomisinin Ağustos ayı ortalarına kadar ılımlı bir hızla büyüdüğü ve enflasyonda bir miktar hızlanma görüldüğü belirtildi.

Fed'in anketine katılanların çoğu otomobil endüstrisi ile ilgili endişeleri bildirdi.

Fed'in Bej Kitabı'na göre, fiyat artışları Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 1.4 oranında gerileyerek, son 1.5 yıl içindeki en

Fed'in 12 bölgesinden gelen raporlar işletmelerin açık işleri doldurmakta zorlandığını gösterse de bunun ücretler düzeyinde sınırlı bir yukarı baskı yarattığına dikkat çekildi.

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