Irma Kasırgası sert vurursa faiz zor artar

ABD yakasını kasırga felaketlerinden kurtaramıyor. Daha geçtiğimiz hafta ülkenin Teksas Eyaleti’ni vuran ve 190 milyar dolarlık hasara neden olduğu tahmin edilen Harvey’in yaraları sarılırken ülke yeni bir kasırga alarmına daha girdi. Saatteki rüzgâr hızı 295 kilometreyi bulan ve son yüzyılda Atlantik Okyanusu’nda görülen en güçlü fırtınalardan sayılan Irma Kasırgası’nın hafta sonu ülkenin Florida Eyaleti’ni vurması bekleniyor.

Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre ABD tarihinin en yıkıcı kasırgası olma ihtimalini taşıyan Irma, ülke ekonomisini de daha şimdiden etkilemeye başladı. Yapılan tahminlere göre halen Küba yakınlarında olan Irma’nın doğrudan Miami’ye yönelmesi halinde yaşanacak yıkımın maliyeti 200 milyar doları aşacak. Geçen hafta ülkeyi vuran Harvey Kasırgası’nın Meksika Körfezi’nde petrol kuyuları ve rafinerilere verdiği zarar nedeniyle petrol fiyatları yüzde 2 oranında yükselerek 54 dolar seviyesini gördü.

Yaklaşmakta olan ve ABD tarihinin en yıkıcı kasırgası olması beklenen Irma’nın yıkım konusunda tüm rekorları kırmasından korkuluyor.

FED FAİZİ YENİDEN YÜKSELTMEYE BAŞLADI AMA...

30.06. ‘04: % 1.25

26.10. ‘07: % 4.75

18.12. ‘08: % -0.28

16.12. ‘15: % 0.50

14.06. ‘17: % 1.25

PETROL ISINIYOR

Ancak Irma’nın da beklentilerin aksine son anda yön değiştirip petrol havzalarını yeniden vurması halinde petrol fiyatlarındaki çıkışın daha da hızlanarak varil fiyatını 60 dolar seviyesine çıkarabileceği belirtiliyor. Ayrıca Harvey kasırgası’nın Teksas Eyaleti’ndeki pek çok rafineriye zarar vermesi veya kullanım dışı bırakmasının yaklaşan kış aylarında ısınmaya yönelik yakıt fiyatlarını daha şimdiden artırdı.

PORTAKAL FİYATLARI UÇTU!

Diğer yandan Irma’nın beklendiği Florida Eyaleti dünya portakal üretiminin yüzde 9’unu karşılıyor. Kasırganın bölgeyi vurması halinde 8.6 milyar dolarlık portakal ve portakal suyu sektörünün de ağır yara alacağı belirtiliyor. Üretim tesislerinin zarar görmesi halinde ise en az 45 bin kişinin işsiz kalma riski bulunuyor. Daha şimdiden piyasalarda işlem gören dondurulmuş portakal suyu kontratların bir gün içerisinde 138 dolardan 146 dolara yükseldi.,

Geçtiğimiz hafta ABD’yi vuran Harvey Kasırgası’nın maliyetinin en az 190 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

RAFİNERİ ÜRÜNLERİ ZAMLANACAK

Geçen hafta ABD’yi vuran Harvey Kasırgası Meksika Körfezi’ndeki petrol kuyuları ve rafinerileri vurdu. Petrol fiyatları yaklaşık yüzde 2 yükselirken ısınmaya yönelik mazot daha şimdiden zamlandı. Yaklaşan Irma Kasırgası’nın mevcut tabloyu daha da kötüleştirmesi bekleniyor.