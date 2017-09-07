Ducati için Eicher Motors devrede

Alman otomobil devi Volkswagen tarafından satışa konulan fakat daha sonra süreci askıya alınan Ducati için Hindistan merkezli Eicher Motors devreye girdi. Royal Enfield klasik motosikletleriyle bilinen Eicher, bu satın alma için Volkswagen'e yaklaşık 2 milyar dolar civarında bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Economic Times'ın haberine göre, ay sonunda bitecek teklif verme süresi dolmadan önce Eicher global bankalarla görüşerek ve danışmanlık alarak satın alma işlemiyle ilgili prosedürlerini hızlandırıyor.

Temmuz ayındaki haberlerde Amerikalı Harley Davidson ve bir diğer Hintli üetici Bajaj da İtalya merkezli motosiklet üreticisi Ducati ile ilgilenenler arasında belirtilmişti. Ducati'yi satın almak için adı geçenler arasında Benetton Ailesi, ABD'li otomotiv firması Polaris Industries ve Ducati’nin önceki sahibi Investindustrial bulunuyordu.

SENDİKA BASKISI VAZGEÇİRMİŞTİ

Öte yandan, Volkswagen geçtiğimiz günlerde Almanya'daki sendikaların baskısı nedeniyle satış sürecinin belirtildiğini açıklamıştı.

Hisselerinin tamamı Volkswagen'in lüks markası Audi tarafından kontrol edilen 91 yıllık İtalyan markası Ducati için Nisan ayında satış süreci başlatılmıştı. Ancak satışın gerçekleşmesi için Volkswagen Denetim Kurulu'nun onayı gerekiyor. Bu kurulun yarısı ise sendika temsilcilerinden oluşuyor.

Volkswagen'in Audi birimi, 2012'de Ducati'yi 860 milyon euro'ya satın almıştı. Ducati'nin yıllık kârı 100 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

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