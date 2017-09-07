İngiltere, 5 çayında Türk kuru üzümü tüketiyor

Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ını karşılayan Manisa'da başta İngiltere, Almanya, Rusya gibi toplam 90 ülkeye ihraç edilecek olan sultaniye çekirdeksiz üzüm kurutulmaya başlandı.
15 Ağustos'tan bu yana naylonlar üzerine serilen üzümün eylül ayı sonuna kadar kuruması bekleniyor. Çeşitli bölgelerden gelen mevsimlik işçiler, sabah erken saatlerde bağlardan üzümleri toplarken, üreticiler kuruması için beklettikleri üzümün başında hırsızlık olaylarına ve yağmura karşı 7/24 nöbet tutuyor. Birçok zahmet ile toplanan üzümünü kurutmaya bırakan üretici, son günlerde üzümde yaşanan fiyat düşüşü sebebiyle sıkıntılı günler yaşadıklarını ifade etti.
'SOĞUK REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ'
Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, üzümde hasatın 15 Eylül itibariyle sona ereceğini dile getirerek, ilçede 100 bin dekar bağ alanın bulunduğunu ve dekar başına yaklaşık 310 kilo üzümün çıktığını söyledi. Bu yıl üzümün sıkıntılı bir süreç geçirdiğini anlatan Okur şöyle konuştu:
"Her ne kadar don olayı geçirmedik desek de, üzümde bu sene soğuğun etkisi hasatta daha net bir şekilde ortaya çıktı. Bağcılardan konuştuğumuz 100 kişiden 90'ı 'geçen seneye nazaran bu seneki üzümüm noksan' diyor. Bu da tahmini olarak geçen seneye oranla yüzde 25- 30 civarında bir rekolte düşüklüğü yaşanacak. Üzüntümüzün, üzüm fiyatının iyi olmasıyla telafi edilmesini istiyoruz."
'EGE MİLLETVEKİLLERİ DEVREYE GİRSİN'
Oda Başkanı aydoğan Okur Ege Bölgesi milletvekillerinin sıkıntılı süreç geçiren üzüm üreticileri için çalışma yapmasını isteyerek, milletvekillerini TARİŞ'e ve tarım kredi kooperatiflerine üzüm alımı konusunda baskı yapmaya çağırdı. Oda Başkanı Okur şöyle devam etti:
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