İngiltere, 5 çayında Türk kuru üzümü tüketiyor

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"Çiftçi şu anda ürününü gidip teslim etmek istiyor. Bayramdan önce fiyatlar 5 lira 20 kuruş ile 5 lira 30 kuruş arasında değişiyordu. Şimdi ne oldu da savaş mı çıktı, afet mi oldu ki üzüm fiyatı 3 lira 90 kuruş ile 4 lira 10 kuruşa kadar düştü. Tüccarlara da sesleniyorum. Eğer biz varsak onlar var. Daha önceden pamukta oynanan oyunlar vardı. Şimdi bu oyun üzümde var. Hasadından kurutmalık sergisine kadar üzüme emek veriyoruz.