İthal düveler daha fazla verim verecek

İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili bilgi veren birliğin yönetim kurulu üyesi ve düve çiftlikleri sorumlusu İbrahim Armutlu, "İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak birlik üyesi çiftçilerimize samanda olduğu gibi, daha fazla süt verimi olan simentel cinsi gebe düve ithal etmeye karar verdik.
Piyasada gerek hayvan yeminde olsun, gerekse gebe düve konularında olsun çiftçilerimizi koruma ve besledikleri hayvanların daha verimli olmaları konusunda bir süredir çalışmamızı sürdürüyorduk. Türkiye'de süt üretiminin yüzde 10'nu elinde tutan İzmir ilimizde, sütün başkenti Ödemiş'te çiftçimiz aynı yemi vererek daha fazla süt verimi alarak maliyetlerini de üretim oranında aşağıya çekmiş olacak.
Soğuk süt zincirinin hızla yaygınlaştığı İzmir ilimizde bu alanda büyük başarı sağlandı. Soğuk süt zinciri artık yerine oturmaya başladı. Bizlerde binlerce üreticimizin daha verimli hayvanlarla daha fazla süt verimini almaları için bu çalışmaları birlik yönetimi olarak başlattık. Bu çerçevede 2 hafta sonra Almanya'nın Hannover ve Bremen kentlerine gideceğiz ve oradan da Avusturya'ya geçeceğiz. Önceden görüştüğümüz kurumlardan simentel cinsi 9-13 aylık arası gebe düve tedarik ederek çiftliklerimize getireceğiz" diye konuştu.
HEDEF ÇİFTÇİYE DESTEK VERİP GÖÇÜ ÖNLEMEK
Getirilen düveleri birlik üyesi çiftçilere dağıtacaklarını belirten Armutlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çiftçimiz üzerinde biz görevde olduğumuz sürece tekel oluşturtmayacağız. Köylümüze ve çiftçimize sahip çıkarsak, bu insanlar köyde yaşamlarını hayvancılık ve çiftçilik yaparak geçimlerini sürdürürler ve büyük kentlerde yaşayan insanlarımızın süt, yoğurt, peynir ve et ihtiyaçlarını da sağlamış olurlar.
Biz köylümüze Birlik olarak sahip çıkmazsak bu insanlar ellerindeki hayvanları satarak köylerini terk etmek zorunda kalırlar. Ve üretim de düşerek büyük sıkıntı yaşanır. Büyük kentlere göçen köylülerimizde aynı zamanda bu kentlerde iş bulmak ve geçim derdine düşmekten başka yapacak bir şeyleri kalmaz. İşte bu yüzden Birlikler çok önemli."
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