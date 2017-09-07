Av yasağı sona erdi balık fiyatları düştü

Sezonun açılmasıyla birlikte Tuzpazarı'ndaki balıkçı tezgahlarında balık fiyatları yarı yarıya ucuzladı. Bir kaç gün öncesine kadar 25 liradan satılan hamsi sezon açılınca 15 liradan satılmaya başladı.

Balıkçılar ise fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini söyledi. 20 liradan satılan istavrit, sardalya ve mezgit 10 liradan satılıyor. Uskumru ise 25 liradan 15 liraya geriledi.

Önümüzdeki günlerde hamsinin kilosunun 5 liraya kadar gerileyeceği öğrenildi. Balıkçılar Marmara'da en bol olan istavrit ve sardalyanın yağlı yenebilecek en güzel zamanı olduğunu söyledi.

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