Zeybekci: "Almanya'nın Gümrük Birliği güncellemesini engellemeye hakkı yok"

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, geçen hafta yaptığı açıklamada Ankara ile Gümrük Birliği görüşmelerinin ilerletilmesinin uygun olmadığını belirtmişti.

Ankara'da muhabirlerle görüşen Nihat Zeybekci, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım görüşmeleriyle ilgili müzakerelerde sorun olmadığını ve sürecin devam ettiğini kaydetti.

Zeybekci, Almanya'nın, Türkiye'nin planlanmış Gümrük Birliği güncellemesini engelleme hakkı olmadığını söyledi.

Gümrük Birliği

Nihat Zeybekci

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci