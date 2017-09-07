Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustosta en çok fiyatı artan ürünler arasında yer alan limonun fiyatındaki yükselişin yeni hasada rağmen süreceği öngörülüyor.



Çukurova'da soğuk geçen kış ve yaz aylarında görülen poyrazın etkisiyle verimin yüzde 40 azalmasının da limon fiyatlarına olumsuz yansıması bekleniyor.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan yaptığı açıklamada, limonun Çukurova bölgesinin vazgeçilmez ürünleri arasında olduğunu söyledi.



Çukurova'da erkenci meyvelerin hasadının başladığını anımsatan Doğan, limonda bu yıl mevsim koşulları nedeniyle yüzde 40 oranında verim düşüklüğü yaşandığını vurguladı.



Doğan, mayer cinsi limonun yurt dışında da rağbet görmeye başladığını aktararak, "Erkenci mayer limon daha önce iç piyasa malıydı. Şu anda ise hasat edilen limonlar Romanya, Polonya ve Ukrayna’ya gönderiliyor. Bundan sonra da enter limon kesimine başlanacak. Limon az olmasının yanı sıra ihraç da edildiğinden fiyatlar daha da yükselecek" değerlendirmesini yaptı.





"TÜKETİCİ, LİMONU BU YIL DA PAHALIYA YİYECEK"



Yeni hasada rağmen limon fiyatlarında düşüş olmayacağına işaret eden Doğan, şunları kaydetti:



"Geçen yıl ağaç başına aldığımız 200 kilogramlık ürün bu yıl 120 kilogram civarına geriledi. Hallerde limonun kilogramının toptan satışı 3 lira. Marketlerde tabii ki bunun 4-5 katı olmakta. Limon fiyatı yükselir ve düşmez. Tüketicilerimiz maalesef limonu bu yıl da pahalı yiyecek. Limonun kilogramı tarlada ise 1 lira 30 kuruş ve 1 lira 60 kuruş arasında değişiyor. Çiftçi için bu fiyatlar yüksek görünse de meyve az olduğu için pek kazanç değil. Biz daha fazla verim bekliyorduk. Bu bizi yanılttı. Limon bu yıl hem üreticiyi hem tüketiciyi üzdü"

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