Servis şoförleri, mesleki yeterlilik belgesi almak zorunda!

TESK, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala servis şoförleri arasında yaşanan kavgaların sonlandırılması için harekete geçti.



Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, servis şoförlerinin karıştığı istenmeyen olayların ardından Bakan Sarıeroğlu ile görüşülerek çözüm için artık mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olması konusunda görüş birliğine varıldığını ifade etti.



Konuya ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Palandöken, bununla ilgili yeterlilikler hazırlandığını belirtti.

Palandöken, şunları kaydetti:



"Yeterliliğin hazırlanması ile artık her önüne gelen servis şoförlüğü yapamayacak. Mutlaka Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan standartlar doğrultusunda yapılacak sınavlardan başarı ile geçmesi gerekiyor. Yani artık servis şoförlüğü için ehliyet ve SRC belgesi yeterli olmayacak. Yeni düzenleme ile eski 'şoför abiler' geri gelecek.



Bu ulusal meslek standardı ile mesleğin tanımı yapıldı. Buna göre, öğrenciler araçlara rehber personel eşliğinde bindirilerek yaş gruplarına ve fiziksel özelliklerine göre oturtulacak, her öğrencinin emniyet kemeri takması sağlanacak. Servis aracı şoförü trafikte kurallara uygun ve güvenli bir sürüş gerçekleştirecek. Öğrenciler rehber personel yardımıyla araçtan indirilecek. Servis aracı şoförü öğrencileri araçtan indirdikten sonra araçta unutulan malzemeleri kontrol edecek. Öğrenciler servis aracına mevcut listeye göre kontrol edilerek alınacak. Servis aracı şoförleri ilgili meslek kuruluşları tarafından verilecek eğitimleri de takip etmekten sorumlu olacak. İlgili kurumlar, okul servis araçlarına ilişkin yapacakları düzenlemelerde servis aracı şoförü ulusal meslek standardını göz önüne alacak. Standart dışına çıkan servisçilerin belgeleri iptal edilecek."



Velileri de uyarıda bulunan Palandöken, "üç kuruş ucuz olsun" diye korsan servis araçların tercih edilmemesi gerektiğini vurguladı.

servis şoförleri eğitimi

servis şöförleri odası

TESK Başkanı Bendevi Palandöken

jülide sarıeroğlu