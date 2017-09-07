Taksi ücretleri zam - Taksi fiyatları ne kadar?

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenleme ile İstanbul’da taksi ve taksi-dolmuş ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapıldı.
Daha önce taksilere iki yıl üzerine yüzde beş oranında zam yapıldığını belirten İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Yahya Uğur şunları söyledi:
“Taksimetre ücretlerine iki yıl üzerine zam adı altında yüzde beş oranında düzenleme yapılması artan giderlerimizin yanında bizleri çok zorlayan bir durum olmuştu. Yaptığımız başvurular ve görüşmeler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyemiz taksicilerin çalışma şartlarını görmezden gelmemiş ve her yıl yaşanan zam polemiğini sonlandırmıştır. Bizler için her yıl zam yapılacak olmasının karara bağlanması son derece önemlidir. Belirlenen oran da esnafımıza nefes aldıracaktır. İBB yetkililerimize kendim ve esnafım adına müteşekkirim.”
Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) yapmış olduğu yeni düzenleme ile artık taksimetre ücretlerine her yıl eylül ayında düzenli olarak TEFE-TÜFE, asgari ücret ve yakıta gelen zam oranlarının ortalaması alınarak zam yapılacak.
İTEO Başkanı Uğur zam oranı ile ilgili müşterilerin taksicilerin çalışma şartlarını da düşünerek anlayış göstermelerini beklediklerini belirtti.
Yeni fiyatlamaya göre açılış 4 TL olacak, km başına da 2,5 TL alınacak. Kısa mesafe ücreti de 8.75 TL'den 10 TL'ye yüksltildi.
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Misafir 4 dakika önceYÜZDE 15 ZAMMI KİM ALMIŞKİ BUNLAR YÜZDE ONBEŞ ZAM YAPIYOLAR SEÇİMLERDE GÖRÜSÜRÜZ00
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Misafir 6 dakika önceKISA MESAFE ÜCRETİ DAHA YENİ ÇIKTI ZATEN NE ZAMMI ARKADAŞ00
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Misafir 8 dakika önceYüzde 15 çok degil mi.Enflasyon 9-10 Asgari ücret yüzde 9 zam olurken bi zam fazla bence.Taksici esnafi asgari ücret liden daha az vergi verirken bu haksizlik.Taksici de yillik 6 bin vergi versin de asgari ücret li gibi görelim. bakalim.00