Okul servisleriyle ilgili önemli açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: Son günlerde, bazı basın yayın organlarında yer alan, öğrenci servisi ihalelerinde Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği nedeniyle firmalar arasında gerginlik yaşandığı yönündeki haberlere ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme adına açıklama yapılması gereği doğmuştur.
Bakanlığımız yetki ve sorumluluğunda bulunan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin; “Okul servis araçlarının kiralanması” başlıklı 7’nci maddesiyle, okul servis araçlarının hangi şartlar altında kiralanabileceği hususları düzenlenmiştir.
Basına yansıyan haberlerin aksine, söz konusu 7’nci madde çerçevesinde okul servis aracı işleten kişi ile anlaşma yapılması halinde dahi, taşıma yapılacak taşıtların “Okul Servis Aracı” olması gerektiği, taşıt sahibi firmaların da Yönetmelikte öngörülen tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği açıktır. Söz konusu Yönetmelik çerçevesinde öğrenci taşıyacak araçların özel izinli taşıtlar (UKOME veya il/ilçe trafik komisyon kararı bulunan) olması gerekmektedir.
Ayrıca söz konusu yönetmeliğin 8’inci maddesinin (c) fıkrasına göre, servis şoförü ve rehber personeli olunabilmesi için uyuşturucu ile ilgili ve çocuk istismarı suçlarından affa uğrasalar dahi hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
Öğrenci Servisi ihalesini yapan merciler yönetmeliğin 8’İnci maddesinde yer alan şartları, ihale şartnamesine koymak zorundadır. Öğrenci taşımacılığına yönelik yasal düzenleme Bakanlığımız tarafından yapılmakta olup, söz konusu taşımaların denetimi ise Valilikler ve kolluk kuvvetleri (Polis, Jandarma, Zabıta) aracılığıyla yapılır.
Çalışma şartları yönünden Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarda mevzuatları çerçevesinde her türlü denetimi yaparlar. Bununla birlikte Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ilişkin Bakanlığımız tarafından tespit edilen her türlü sorunun çözümüne ilişkin olarak gerekli çalışmalar ilgili Bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde yapılmaktadır."
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