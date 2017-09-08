Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan'ın görevden alınma nedeni

Bünyesinde Milli Piyango, at yarışları, Ziraat Bankası, BOTAŞ, Borsa İstanbul, THY ve Halk Bankası gibi Türkiye’nin dev kuruluşlarının yer aldığı 200 milyar dolarlık Türkiye Varlık Fonu’nu yönetiminde dün akşam adeta deprem yaşandı. Fonun kuruluşundan bu yana başkanlık görevini yürüten Mehmet Bostan, görevinden alındı.

SİNGAPUR’DA GÖZDEN DÜŞMÜŞ

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre Bostan’ın yerine Varlık Fonu Başkanlığı’na ise vekâleten Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ atandı. Ancak kulislerde, Karadağ’ın vekâleten atandığı, ilerleyen dönemde fonun başına TMSF’den üst düzey bir ismin geçebileceği de konuşuluyor.

Ağustos 2016’da Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili kanun değişikliği ile kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun yönetimiyle ilgili bir süredir huzursuzluk olduğu kulislere sızan bilgiler arasındaydı. Ancak Başkan Mehmet Bostan’ın görevden alınmasının fitilini ateşleyen asıl olayın ise ağustos ayında yapılan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı Singapur Business Forum’da yaşandığı belirtiliyor. Kulislerde konuşulanlara göre, ekonomi yönetimi, forum sırasında Türkiye Varlık Fonu ile Singapur’un ilgili birimleri arasında ortak fon kurulması ve geliştirilmesi hedefindeydi. Ancak Türkiye Varlık Fonu yönetiminin hazırlıkları geciktirmeleri söz konusu ortaklığın yapılamamasına neden oldu.

Bostan, 3 Kasım 2016’da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan Türkiye Varlık Fonu Başkanlığı görevine getirilmişti.

BAYRAMDAN ÖNCE KARAR VERİLMİŞ

Kaynaklar, Singapur Business Forum’da yaşanan olayın bardağı taşırdığını ve ekonomi yönetiminin Bostan’ın görevden alınması için düğmeye basmasına neden olduğunu belirtiyor. Ancak söz konusu görevden almanın bayramdan önce netlik kazandığı ve kararın açıklanması için bayramın sona ermesinin beklendiği ifade ediliyor. Son olarak dün Bloomberg Haber Ajansı’nın Türkiye muhabirlerinin haberinde de Türkiye Varlık Fonu yönetim kadrosunun yaklaşık 200 milyar dolarlık fonun kaynaklarının nasıl kullanılacağı yönünde anlaşmazlığa düştüğü ve uzun süredir devam eden bu anlaşmazlığın bir türlü beklenen adımların atılmamasına neden olduğu kaydedildi. Tartışmaların fonu felce uğrattığına yönelik haberin gündeme düşmesinin ardından ise görevden almanın açıklandığı ifade ediliyor.

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