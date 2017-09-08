ING Bank’ın yapay zekâ ve robot teknolojisi Köseoğlu’na teslim

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, Görkem Köseoğlu’nun görevine 1 Ekim’de Amsterdam’da başlayacağını söyledi. Görkem Köseoğlu yönetimindeki teknoloji ekibi, ING Mobil, Paramara gibi stratejik platformların geliştirilmesinin yanı sıra Hackathon ve Inovasyon Atölyesi-Orangelab gibi oluşumlarla ING Bank inovasyon ekosisteminin genişletilmesinde rol aldı.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, teknoloji ekibi son olarak ING Bank’ın KGF teminatlı kredilerde başvuruların daha hızlı ve sorunsuz olmasını sağlayan robot teknolojisini hayata geçirdi. Görkem Köseoğlu, 2012 yılında ING Bank Türkiye ekibine katıldı.

ING Bank yapay zekâ ve robot teknolojisi

Görkem Köseoğlu kimdi

ING Bank Görkem Köseoğlu

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