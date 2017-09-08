Atatürk Havalimanı'nda 'lüks taksi' dönemi başlıyor

Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi, önemli bir yeniliğe adım atıyor. İlk etapta 60 taksi ile hizmet verilecek olan 'lüks taksi' projesi korsan taksiciliğin önüne geçerek, hem turizme hem de İstanbul'a yakışır bir hizmet vermek amacı ile Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi tarafından hayata geçiriliyor.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, şöyle konuştu:
"Minibüs olarak adlandırdığımız araçlar aslında 5+1 büyük otomobil olarak geçiyor. Biz o araçlara mevcut taksi plakalarımızı takarak işletmecilik yapacağız. Bu araçların alım fiyatlarının yüksek olduğu için bugünkü taksimetre maliyetinin iki misli ücretle bu hizmeti vereceğiz. Normal taksinin taksimetre açılışı 4 lira indi bindi ücreti yeni zamla 10 lira olurken, bu özel lüks araçların açılış fiyatları 8 TL indi bindi ücreti ise 20 TL olacak. Bu araçlar siyah ve büyük araç olduğu için yanlarında dama olacak ve üstlerinde taksi levhası olacak. Bu araçlar aynı zamanda beş yıldızlı otellerin ve AVM'lerin önün de hizmet verecek. Bize bu imkanı veren ve nefes almamızı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ OLACAK
İstanbul'da lüks taksilerle ilgili bir boşluk olduğunu ve bu boşluğu korsan taksilerin doldurduğunun altını çizen Can konuşmasına şöyle devam etti:
"Bizde bu hizmetle korsan taksiciliğin önüne geçeceğiz. Buradan Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına teşekkür ediyorum. Bu sıkıntıyı gördü ve bu konuda büyük bir çığır açtı. Taksici esnafının önünü açtığı için kendilerine teşekkür ediyorum. Çok iyi bir hizmet olacağına inanıyorum. Atatürk Havalimanı'nda ilk etapta 60 arabayla hizmet vermeyi planlıyoruz talebe göre bu artışlar olacak" dedi.
BU ZAM TAKSİCİLERE NEFES ALDIRACAK
Taksimetre açılış ve indi bindi ücretlerine yapılan zammı da değerlendiren Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can,"Daha önce taksimetre ücretlerine yapılan zamları hep az bulmuştuk ve bunun mücadelesini vermiştik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bu sıkıntıyı görerek, taksimetreye yeterli bir seviyede de olmasa da esnafımızı rahatlatacak nefes alacak bir zammı yapmışlardır. Bundan öncekilerin sadece adı zamdı. Taksici esnafına hatta vatandaşlara hiçbir faydası olmadı. Ama kimlere faydası oldu derseniz taksimetre ayarcılarına bundan faydalandı. Uzun zamandır biz taksimetre zammı beklerken, taksicilerin değil de faydalandığını biliyoruz. Ama bugün ki zam esnafımızı rahatlatacaktır. Bu zamla birlikte taksimetre açılış fiyatı 4 TL oldu. Kilometre başı 2,5 TL'ye geldi. Açılışa yüzde 15, kilometreye yüzde 19 bir zam gelmiş oldu. İndi bindi ücreti ise 10 TL oldu. Bunun ortalaması ise yaklaşık yüzde 17'lik bir zam yapılmış oldu" diye konuştu.
GECİKMİŞ BİR ZAMDI
Taksimetreye yapılan zamlarından dolayı mutlu olduklarını belirten taksici Abubekir Turgut, “Bu zam bizim için iyi oldu. Çok mağdurduk. Yetkililere buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bu zamla birlikte biraz nefes alacağızö dedi. Bu zammın çok gecikmiş bir zam olduğunu söyleyen Yaşar Tokmak ise, “ Bizim için çok gecikmiş bir zamdı, bekliyorduk. Yetkililere çok teşekkür ediyorum. Bu indi bindi ücretinin 10 lira olarak taksimetre açılışında gözükmesini istiyoruz. Daha sonra 2 kilometreden sonra atmaya başlasın. Biz yolcularla sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.
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- Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can
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