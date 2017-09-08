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Benim bundan sonra bölgemizde pancar ekiminin yeniden canlanacağına inancım tamdır. Ayrıca, önümüzdeki günlerde başlayacak olan 2017- 2018 yılı kampanya döneminin başta şeker sanayi olmak üzere, yöremize, çiftçilerimize ve de tüm çalışanlarımıza hayırlı olması dileği ile bereketli ve kazasız bir kampanya geçirmelerini temenni ediyorum" İfadelerine yer verdiler.