Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda son durum

Samsun'da yaklaşık 17 yıldır hizmet veren Samsun-Çarşamba Havalimanı, pistteki yaklaşık 20 santimlik çökme nedeniyle 7 Ağustos 2017 tarihinde kapatılarak, bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.
İHA'nın haberine göre, bakım nedeniyle havaalanı 3 ay boyunca kapalı olacak. Havayolu ulaşımı yapacak olan yolcular, bu süre içerisinde Merzifon, Sinop ve Ordu-Giresun Havalimanlarını kullanıyor. Yılda toplam 1 milyon 700 bin yolcunun kullandığı havalimanının bakım ve onarım çalışmalarının bir an önce tamamlanması için, işçiler gece-gündüz demeden ter döküyor.
"8 KASIM TARİHİNDE UÇAK TEKERİNİ PİSTE KOYACAK"
Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Şantiye Koordinatörü ve Şefi Muzaffer Çaylı, "Biz havalimanındaki çalışmalarımıza 7 Ağustos tarihinde başladık. Şu anda pistin iki bölümünde çöken yerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bulunduğumuz yer pistin 2. bölümüdür. Burası yaklaşık 156 metre. Buradaki çöken bölümleri alarak kaya dolgusu yapıyoruz. Dolgudan sonra da diğer faaliyetleri yapacağız. 1. bölüm diye adlandırdığımız bir alan var. Burası 216 metre. Bu iki bölümü 90 günlük bir sürede bitirmek üzere hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda bu projeyle pistin tamamının derz dolgularını yenileyeceğiz.
Bir başka işimiz de itfaiye yolunu sivil havacılığın istediği standartlara uygun hale getirip tamamlamayı düşünüyoruz. Biz çalışmalarımıza 1 ay öncesinden başladık ve bayram tatilimizi de kısa tuttuk. Bize verilen sürede havalimanının tekrar hizmete açılması için yoğun şekilde çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bir aksilik çıkmazsa bize verilen süre içerisinde çalışmalarımız tamamlanacak. Bu ayın 22'sinde zayıf beton diye adlandırdığımız beton çalışmamıza başlayacağız. Akabinde ise kaplama betonuna geçip işlemlerimizi yapacağız. 8 Kasım tarihinde uçağın tekerini piste koyacağı şekilde hazırlıklarımıza devam ediyoruz" dedi.
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