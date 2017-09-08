Balıkta yasal boy sınırına uymayan balıklara el konuldu, balıkçılara ise idari para cezası verildi

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. İstanbul'un tüm noktalarında denetimlerini aralıksız sürdüren ekipler, kural dışı avlanmaya geçit vermiyor.



İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde boy yasağına uymadığı için 90 ton istavrite el konulmasının ardından dün de Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yapılan denetimlerde 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na aykırı olarak avlanıldığı tespit edilen yasal boy sınırının altındaki 10 ton (770 kasa) istavrit ve 390 kilogram (30 kasa) tekire el konuldu.

Avcılık Kanunu'na aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslar hakkında ise çeşitli miktarlarda idari para cezaları uygulandı. El konulan balıklar, Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edildi.

istavrit yasal boy

tekir yasal boy

balıkçılara idari para cezası

balık av yasağı

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, su ürünleri denetimlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiğini vurgulayarak, "Balıkçılarımız avcılık kurallarına uyarsa hem balık neslinin devamı hem de balık sayısının artmasına katkı sunarlar. Biz İl Müdürlüğü olarak kural dışı avcılığın takipçisi olacağız. Özellikle yasal boy sınırının altında avlanmış olan balıklara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.