Kahramanmaraş'ta şekilli meyve üretiyorlar

Andırın ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde ev hanımı Nilgün Kayıran, 5 yıl önce halk pazarından aldığı 5 kök çilek fidesini evinin balkonundaki saksılara dikti. Daha sonra fideleri evinin yanındaki 1,5 dönümlük bahçeye taşıyan ve yıllık 5 ton civarında ürün almayı başaran Kayıran, sektöre bu sayede adım attı.
Eşi Ömer Kayıran ile elma bahçesi kurmaya karar veren girişimci kadın, yurt içi ve dışındaki otellere hizmet veren bir şirketle anlaşarak erkenci cinste yetiştirdikleri elmaları hasat öncesi çeşitli aparatlarla kalp ve küp şekline dönüştürerek satmaya başladı.
İstanbul'daki bir firma aracılığıyla otellere satılan meyveler, büyük ilgi gördü. Kısa sürede üretim kapasitesini geliştiren çift, daha fazla ürün elde etmek için çalışma yapıyor.
Çiftin kurduğu bahçe ayrıca evlilik hazırlığı yapanlar tarafından da doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanıyor.
Girişimci Nilgün Kayıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balkonda hobi olarak yetiştirmeye başladığı 5 kök çileği tarlaya taşıdığını, bu işten çok verim aldığı için de eşiyle elma bahçesi kurarak işlerini büyütme kararı aldıklarını söyledi.
Kurdukları elma bahçesinden de bu yıl çok verim aldıklarını dile getiren Kayıran, şunları kaydetti:
"Üretmeye başladığımız kalp ve küp şeklindeki elmaların 7 yıldızlı otellere ve yurt dışına satışı yapılıyor. Bu işte başarılı olmayı çok istiyorum. Bir kadın olarak toprakla uğraşmak ve üretimde yer almak çok mükemmel bir şey. Üretmek daha güzel. Kadınların üretimde yer almalarını öneriyorum. Kalp şeklinde elmaların insanların daha çok dikkatini çektiğini düşünüyorum."
Bahçeye elmayı görmeye gelenlerin fotoğraf çektirdiğini ifade eden Kayıran, "Elmaları alıp kalplerinin üzerine koyup fotoğraf çektiriyorlar. Özellikle nişanlılar geliyor. Yeni evle çiftler gelip burada doğa çekimi yapıyor." dedi.
Ömer Kayıran da elmaların hem erkenci hem de file sistemiyle kaplı olması nedeniyle firmanın dikkatini çektiğini söyledi.
Kayıran, "Kalp ve küp şeklinin dışında kalan elmalarımız Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde satışı yapılıyor." dedi.
- kahramanmaraş elma
- şekilli elma
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