Bakan Elvan sanayi üretimi verilerini değerlendirdi

Sanayi üretimi Temmuz ayında beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artış göstermiştir. Bu artış son 6,5 yılın en yüksek artışıdır. Ortaya çıkan rakam Türkiye ekonomisinde işlerin yolunda gittiğinin, sanayide çarkların hızla döndüğünün önemli bir göstergesidir.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artışlar; yüzde 28,4 ile dayanıklı tüketim malı üretimi ve yüzde 24,1 ile sermaye malı üretiminde gözlenmiştir. Sermaye malı üretiminin sanayi üretimi büyümesine katkısı 4,4 puan olarak gerçekleşmiştir. Sermaye malı üretimindeki bu artış, yatırımlardaki canlanmanın önemli bir işaretidir.

İmalat sanayiinde üretim Temmuz ayında yıllık bazda yüzde 16 artmıştır. Söz konusu artışta; yüzde 31,7 ile mobilya, yüzde 20,2 artış ile motorlu kara taşıtları ve yüzde 19,3 ile kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı önemli rol oynamıştır.

Ekonomimiz iyi yoldadır. Birçok göstergede son yılların en iyi rakamlarına ulaşılmıştır. Sanayi üretiminde ortaya çıkan rakamlar Türkiye ekonomisinin güçlü bir şekilde büyümesini sürdüreceğine işaret etmektedir.

lütfi elvan

SANAYİ ÜRETİMİ