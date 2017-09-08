Zehirli yumurtalarda son durum

Avrupa'da fipronil adlı böcek ilacı bulaşmış yumurtaların tüketime sunulması ile patlak veren zehirli yumurta krizi ilk olarak Hollanda ve Belçika'da ortaya çıktı.
Fransa ve Almanya'ya, son olarak da 28 AB üyesi ülkeden 24'üne yayıldığı açıklandı. Son olarak AB Komisyonu Sözcüsü Anca Paduraru, bugüne kadar 28 üyeli AB'nin 24'ünde, içinde fipronil maddesi bulunan yumurta tespit edildiği açıklamasını yaparken, fipronilli yumurtalara, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu toplam 40 ülkede daha rastlandığı gibi bir iddiayı da ortaya attı. Zehirli yumurtaların ihracat yoluyla Asya ülkelerine yayıldığı bildirildi.
"YUMURTA KRİZİYLE TÜRKİYE'NİN YARA ALMASI AMAÇLANIYOR"
DHA'nın haberine göre, halkta endişe yaratan krizle ilgili açıklama yapan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkanı (TGDF) Şemsi Topuz, krizin siyasi kaynaklı olduğunu söyledi. Yurt dışından yumurta ithalatı yapılmadığının altını çizen Topuz, "Yumurta krizini siyasi tartışma olarak görüyorum. 24 AB ülkesinde açıklandı ama biz yumurtayı ithal etmiyoruz. Sektör olarak kendi ürettiğimiz yumurtayı halkımız tüketiyor. Şimdiye kadar da zaten bize gelen bir şikayet yok.
Türkiye-Almanya arasındaki siyasi gerilimi Türkiye'ye sıçratarak, Türkiye'nin yara almasını istiyorlar. Çok dikkatli davranmalıyız. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın aldığı analizleri bir an önce kamuoyu ile paylaşmalıdır. Türkiye'de üretilen yumurtalarda bu kalıntı ile ilgili bir işaret yok. Vatandaşların yumurta tüketirken tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum yoktur" diye konuştu.
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