Yolsuzluk polemiğinde son durum

Eski Tarım Bakanı Faruk Çelik, 20 Temmuz’da görevi devrettiği Eşref Fakıbaba’nın “Erkekseniz şimdi yolsuzluk yapın” açıklamasıyla başlayan tartışmanın perde arkasını HABERTÜRK’e anlattı. Çelik, Fakıbaba’nın seçtiği kelimelerin yanlış bir algıya yol açtığını söyledi.

PARAVAN ŞİRKET KURULUYOR

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, memleketi Şanlıurfa’da bayramda yaptığı açıklamada, tarımsal desteklemelerde yolsuzluk yapıldığını belirterek “Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın, göreyim bakayım” dedi. Eski Bakan Faruk Çelik, Fakıbaba’nın bu sözlerine Twitter’dan “Sorumlu siyasetçi ne konuştuğunu bilir ya da varsa bir şey gereğini yapar” diye tepki gösterdi.

Fakıbaba, Çelik’in kendisini yanlış anladığını söyledi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, bunun yolsuzluk değil, fatura sahtekârlığı ve paravan şirketlerle ilgili bir usulsüzlük olduğunu belirtti. Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerin tüccara sattığı ürünün faturasını getirmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, usulsüz olarak ödeme almak için paravan şirketler kurulduğunu belirtti.

'ŞİRKET BİR AYDA KAPANIYOR'

Çelik, “Şirket kuruluyor, faturaları kesiyor bir ay sonra da kapanıyor” dedi. Fakıbaba’nın, sözlerinin yanlış anlaşıldığına ilişkin sözlerine dikkat çeken Çelik, Fakıbaba doğru bir konuyu yanlış anlaşılmaya müsait sözcüklerle izah edince kendisi ve kendisinden önceki bakanları zan altında bırakan bir tablo ortaya çıktığını söyledi. Fakıbaba’nın açıklamasının ardından sosyal medyada kendi döneminde yolsuzluk varmış gibi paylaşımlar yapıldığını, medyanın da konuyu böyle anladığını kaydeden Çelik, düzeltme yapılması için 20 saat beklediğini, sonra Twitter’dan açıklama yapmak zorunda kaldığını belirtti. Çelik, “Maksatta yanlışlık yok ama ifade ettiği cümleler bambaşka bir tablo ortaya koydu. Siyasetçi ne söylenmesi gerektiğine dikkat etmeli. Ben yanlış anladıysam, bütün sosyal medya da mı yanlış anladı” dedi.

'BENİM DÖNEMİMDE 51 BİN DESTEKLEME DOSYASI BLOKE EDİLDİ'

Çelik, bu şirketler vasıtasıyla hiç üretim yapmayan arazi sahiplerine fatura düzenlenebildiği gibi, üretim rakamının şişirilebildiğini, bu şekilde usulsüzlükler yapıldığını kaydetti.

Bakanlığı döneminde 51 bin 500 tarımsal destekleme dosyasının bu gerekçeyle bloke edildiğini söyleyen Çelik, sadece Şanlıurfa’da, 37 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi talebinde bulunan 11 bin 860 dosyanın bloke edildiğini ifade etti; bu dosyalar incelendikten sonra usulsüzlük yapıldığı kesinleştirildiğinde konunun savcılığa intikal ettirildiğini belirtti.

Çelik, 2017 yılında Tarım Bakanlığı tarafından 14.4 milyar lira destekleme ödemesi yapıldığını, bunun 3 milyarının hayvancılık, kalan 11.4 milyarının ise tarımsal destekleme olduğunu kaydetti.

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