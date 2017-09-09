Norveç Varlık Fonu büyümeye devam ediyor

Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl kurulan ve Mayıs 2017 verilerine göre 40 milyar dolarlık varlık yöneten Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) toplam portföyündeki şirketlerin varlıklarının 200 milyar dolar civarında olduğu açıklanmıştı.

Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre, bu büyüklükteki bir fonda arzulanan ve hedeflenen süreç yaşanmayınca doğal olarak yönetim değişikliğine gidildi. Peki dünyadaki devlet fonlarına bakıldığında durum ne? Norveç Varlık Fonu, bu konuda otoriteler tarafından açık ara dünyanın en başarılı fonu kabul ediliyor. Öyle ki, değeri her geçen gün artan fonun büyüklüğü 1 trilyon dolara dayanmış durumda.

8 BİN 985 ŞİRKETTE YATIRIM

Özellikle yaptığı yatırımların çeşitliliği diğer ülke fonlarından ayrışan fonun hızlı büyümesi de zaten başarısını gösteriyor. Öyle ki, 1990’dan itibaren ülkenin petrol ve doğalgaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerde hisse senedi, tahvil ve emlak piyasalarında yatırım yapan fonun büyüklüğü her geçen yıl ciddi şekilde artıyor. 2016 sonunda 900 milyar dolar olan fonun toplam büyüklüğü dün itibarıyla 988 milyar dolara ulaştı.

Dünyanın en büyük fonunun dünyanın 77 ülkesinde tam 8 bin 985 şirkette yatırımı bulunuyor. Dünya genelinde yatırım yaptığı şirketlerin yüzde 1.3’ü, Avrupa’da yatım yaptığı şirketlerin ise yüzde 2.3’ü halka açık şirketlerden oluşuyor. Fonun yatırımlarının yüzde 65.1’i hisse senetlerinden oluşurken, yüzde 32.4’ü sabit getirili yatırımlar, yüzde 2.5’i ise halka açık olmayan gayrimenkul yatırımlarından oluşuyor.

TÜRKİYE'DE 48 ŞİRKETTE 1 MİLYAR DOLAR YATIRIMI VAR

Norveç Fonu’nun Türkiye’de 2016 sonu verileri itibarıyla yaklaşık 1 milyar dolar yatırımı bulunuyor. Fon, 2016 sonu itibarıyla Türkiye’deki 48 şirketin hisse senedine yatırım yaptı. Norveç Varlık Fonu’nun yatırım portföyünde, TÜPRAŞ, Enka İnşaat, Petkim, Ereğli Demir ve Çelik, Garanti Bankası, Pınar Süt şirketleri de yer aldı.

Fonun söz konusu 5 şirketteki ortaklık hisse değeri 112 milyon 112 bin dolar olarak kayda geçti. Fonun yatırımları arasında en büyük pay ise Garanti Bankası’nın. Bankanın yüzde 1.23 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankaya toplam yatırımı 112 milyon 63 bin doları buldu.

TVF HANGİ FONLARLA NELER YAPTI?

TVF şu ana kadar Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile mutabakat anlaşması imzalamış, İslam Kalkınma Bankası’nın alt kuruluşu ICD ile de çerçeve anlaşması imzalamıştı. Bahreyn’in varlık fonu CEO’su Mahmood Alkooheji da Türkiye Varlık Fonu ile diyalogda olduklarını ve ortak yatırım yapmayı değerlendirebileceklerini açıklamıştı.

TVF 40 MİLYAR DOLARLIK VARLIĞI YÖNETİYOR

Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkı sağlamak, uluslararası kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmek ve büyük projelere kaynak yaratmak amacıyla geçen yıl ağustos ayında kurulan TVF’ye çeşitli banka ve şirketlerdeki kamu hisseleri, bazı KİT’ler ile at yarışları ve şans oyunlarına dair lisanslar 49 yıllığına devredilmişti. Mehmet Bostan’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalara göre, TVF’nin 200 milyar dolarlık aktif büyüklüğü, 40 milyar dolarlık da varlık değeri bulunuyor.

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