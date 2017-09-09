E Reçete Sistemi geliyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Veteriner Hekimlerin satışa sunduğu tıbbi ürünlerin reçetelendirilmesinde Elektronik Reçete uygulamasına (E-Reçete) geçiyor. Bursa Veteriner Hekimler Odası (BVHO) düzenlenen toplantıda, 2018 yılı başında uygulamaya geçilmesi planlanan E Reçete Sistemi konusunda oda üyeleri bilgilendirildi.

İHA'nın haberine göre, BVHO'nun ev sahipliğinde, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi (BAOB) Ortak toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Harun Seçkin başkanlık yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev yapan personel ile BVHO üyesi veteriner hekimlerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıyı, Bursa Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ömer Ceylan, Müdür Yardımcısı Mehmet Akif Şentürk, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Yakup Sağlık, U.Ü. Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Ebru Yalçın ile Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Fikriye Eker de izledi.

VERİ TABANI OLUŞTURULACAK

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bursa Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sinan Sağlam, oda olarak üyelerinin mesleki gelişimine destek olmanın yanı sıra kendilerini ilgilendiren yasa, yönetmelik ve tüzükleri iyi bilmesi amacıyla bu tür toplantılar yaptıklarını söyledi. Bakanlığın başta hayvancılık alanında veri tabanı oluşturulması amacıyla veteriner tıbbi ürünlerin satışı konusunda E-Reçete Sistemi'ne geçilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yaptığını belirten Başkan Sağlam, gelecek yılın başında E-Reçete uygulamasına geçileceğini hatırlattı.

Halen test aşamasında olan uygulamayla ilgili olası sıkıntıları gidermek amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Sağlam, "Bilgisayar ve internet teknolojisi artık yaşamımızın bir parçası haline geldi. Kamu ve özel sektöre bağlı tüm kurum ve kuruluşlar internetin nimetlerinden faydalanıyor. Bakanlığın geçmeyi planladığı bu uygulama da üyelerimize kolaylıklar sağlayacaktır. Halen test aşamasında olan uygulamaya sorunsuz geçilebilmesi için, sistemi kullanmak zorunda olan veteriner hekimler ve ilgili bakanlık personelinin konuya hâkim olması gerekiyor" dedi.

SİSTEMİ TEST EDİN

Başkan Sağlam'ın açılış konuşmasının ardından Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Çalışma Grup Sorumlusu Arif Özkan söz alarak yeni uygulama ile ilgili bilgilendirme yaptı. E-Reçete Sistemine kullanıcı kayıt bilgilerinin girilmesi, ürünlerin reçetelendirilmesi konusunda sunum yapan Özkan, tüm yurtta 15 Temmuz-15 Eylül tarihleri arasında test uygulaması yapıldığını bilirdi.

Özkan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hayvan hastalıkları ile etkin bir şekilde mücadele etmek, bu alanda gerçekleştirilen uygulamaları kayıt altına alarak istatistiki bir veri tabanı oluşturmak ve gıda güvenliğini temin etmek amacıyla veteriner hekim reçetelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi ve muhafaza edilmesinin amaçlandığını kaydetti. Arif Özkan, veteriner hekimlerden uygulamanın sağlıklı yürütülmesi için gereken çabayı göstermelerini de istedi. Katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan Arif Özkan, kullanıcıların olabildiğince oluşturulan sistemi test etmelerini istedi.