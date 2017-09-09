Fatih Altyalı'ya fizik ödülü

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde Türk Fizik Derneği tarafından düzenlenen 33'üncü Uluslararası Fizik Kongresi, Türkiye ve dünyadaki 750'ye yakın bilim insanını bir araya getirdi.

Kongrede, bu yıl konusunda uzman 30 Türk ve yabancı çağrılı konuşmacı, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte 5 gün boyunca yaklaşık 750 fizikçi bilim insanı biraraya gelecek. Kongrenin Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 678 sözlü, 430 poster bildiri sunulacak.

— Habertürk TV (@HaberturkTV) September 9, 2017

FATİH ALTAYLI'YA ONUR ÖDÜLÜ

Türk Fizik Derneği tarafından Bodrum Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı, TÜBİTAK, TÜBA, İstanbul, Amasya, Ardahan, Kars, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversiteleri, Şişecam ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) destekleri ile düzenlenen 33'üncü Uluslararası Fizik Kongresi'nde açılış konuşmalarının ardından ödüller de dağıtıldı.

Türk Fizik Derneği 2017 Özel Onur Ödülü Habertürk TV Teke Tek Programı Yapımcısı ve Sunucusu Fatih Altaylı'ya verildi. Çeşitli bilim ve araştırma ödüllerinin ardından, kongrenin düzenlenmesine katkı saylayan kişi ve kurumlara plaket verildi.

Fatih Altaylı

Türk Fizik Derneği

Onur Ödülü