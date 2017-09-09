Türkiye'nin yumurta ihracatı artıyor

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 23 ülkeye 289 bin ton yumurta satılarak karşılığında 289,4 milyon dolar gelir elde edildi. Geçen yıl en fazla ihracat 232,7 milyon dolarla Irak'a gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 18,2 milyon dolarla Suriye, 12 milyon dolarla Suudi Arabistan izledi.
Bu yılın 7 ayında ise 19 ülkeye 180 milyon dolar tutarında 171 bin ton yumurta ihraç edildi. Bu yıl da 154,8 milyon dolarla en fazla yumurta Irak'a satıldı. Irak'ı 5,5 milyon dolarla Azerbaycan, 3,3 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 3,1'er milyon dolarla Suudi Arabistan ve Suriye, 2,6 milyon dolarla Katar takip etti. Türkiye'den bu dönemde Libya, Somali, İran, Bahreyn, Umman, Kuveyt, Kazakistan, Sudan, Burkina Faso, Fildişi Sahilleri, Lübnan, Gürcistan ve Afganistan'a yumurta gönderildi.
Öte yandan Avrupa'nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda böcek ilacı "fipronil" maddesinin bulunmasıyla başlayan krizin ardından Türkiye'de de konuya yönelik izleme süreci sürdürülüyor. Türkiye'de yapılan analizlerde yumurtalarda söz konusu madde tespit edilmedi.
"KALINTI İZLEME PLANI UYGULANIYOR"
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uyguladığı "Ulusal Kalıntı İzleme Planı" ile AB direktifine uygun olarak ürünlerde kalıntı araması yapıldığını belirterek, "Her yıl, belli sayıda örnek toplanarak yetkili laboratuvarlarda kalıntı analizleri gerçekleştiriliyor. Analiz edilecek ilaç ya da bulaşanlar da yine bu plan kapsamında tanımlanmış durumda. Bakanlık, kümesteki tozdan dahi örnek alıp inceliyor." diye konuştu.
"PARAZİTLER BAĞIŞIKLIK KAZANDIĞI İÇİN KULLANIMI ARTTI"
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Gıda Komisyonu Başkanı Sinan Vargı da fipronil maddesinin AB ve ABD dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kümes hayvanlarında bit mücadelesinde kullanıldığını aktardı. Parazitlerin, her ilaca olduğu gibi bu ilaca karşı da bağışıklık gösterdiğine işaret eden Vargı, "Parazitler bağışıklık kazandığı için her geçen yıl daha fazla kullanılmaya başlandı. Bu da yumurtaya geçişe neden oldu ve skandal ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.
- yumurta
- yumurta ihracatı
- fipronilli yumurta
- zehirli yumurt
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.