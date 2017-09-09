Balya fiyatlarında son durum

Hayvan sahibi çiftçiler hububat ürünlerinin biçilmesiyle, kışın hayvanlarını beslemek için balya yapımına başladılar. Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen, konuyla ilgili balya fiyatlarının geçen yıla oranla 2 kat arttığını belirtti. Şen, balya kilogram fiyatlarının 20 kuruştan 30 kuruşa çıktığını belirterek, "Balyalar 25 kilogramdır.

Yani balya tane fiyatı 5 lira ile 7 buçuk lira arasında değişti. Yonca balyasının kilosu da 60 kuruş. 1 lira 50 kuruşa balya yapılıyor. Kışın sap balyası yeterli olmazsa bir artış olacaktır. Son zamanlarda ithal balya alımının başlamasıyla Bulgaristan’dan gelen balyanın da ton maliyeti 120 dolar. Tabi bunun nakliye maliyeti de var. Balya ithalatının sebebi de yetersiz sap olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca sılajlık mısır üretimi çok arttı. Bunlar balyanın tüketimini azaltan şeyler. Balya fiyatları geçen yıla oranla 2 kat arttı. Buda hayvancılığın maliyetini ciddi biçimde arttırır. Hayvan yetiştiricisinin kendi yemini üretmesi gerekiyor” diye konuştu.



“HAYVAN İÇİN BALYA ŞARTTIR”

İHA'nın haberine göre, Kkyun, keçi, inek gibi hayvanların beslenmesinde yemlerden ziyade balyanın da ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Eskişehir Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Şen, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Hayvan için balya şarttır. Gereksiz bir şey gibi görünüyor ama ne kadar yemle beslenirse beslensin hayvan balya ile beslenmeden olmaz. Balyanın hayvanın beslenmesinde çok önemli yeri vardır. Çünkü balya hayvanın sindirimi için gerekli olan bir şeydir” şeklinde konuştu.

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