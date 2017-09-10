Sivas'tan 30 ülkeye pet ambalaj ihracatı

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"Yurtiçinde ulusal zincir mağazaları olan firmalara satış yapıyoruz. Yurtdışında da 6 kıtada ve 30 ülkeye ihracatımız var. Kuzey Afrika ve Güney Afrika ülkeleri başta olmak üzere İngiltere, İspanya, Ukrayna, Bulgaristan, Polonya, Macaristan'a ihracat yapıyoruz. Yurt dışına ağırlıklı kapak ve yarı mamul yani ürünün şişmemiş halini gönderiyoruz. Sadece Gürcistan'a ağzı teneke kapaklı pet ambalaj gönderiyoruz, oradan da İngiltere, Amerika'ya gönderiliyor. Yakında Türkiye'de de bu ürünü piyasa sunacağız. Dünyada da bu konuda büyümeyi, söz sahibi olan gıda firmalarına üretici olmayı, ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz."