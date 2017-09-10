Süper lig kulüpleri bonservis harcamasında ilk kez 100 milyon euro barajını aştı

Süper Lig’de bu yaz kıran kırana geçen transfer dönemi cuma gecesi sona ererken, Süper Lig takımlarının bonservis harcamaları bu yıl ilk kez 100 milyon euro sınırını aştı. 18 takımlı Süper Lig’de 4 kulüp bonservise para harcamazken, geriye kalan 14 kulübün bonservis harcaması 101 milyon euroya ulaştı. Bu rakamla Süper Lig Avrupa’da bonservise en fazla para harcayan 8’inci lig oldu. Bu rakama futbolcu maaşları da eklendiğinde kulüplerin transfere toplam harcanan tutar 200 milyon euroyu buldu.



Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre şöyle ki, kulüplerin son yıllarda daha çok futbolcu kiralama yoluna gitmeleri bu rakamın artmasında etkili oldu. Bonservis gelirinde de bu yıl rekor kıran Süper Lig kulüpleri transfer döneminde futbolcu satışından 86.4 milyon euro gelir elde ettiler. Bonservis gelir-gider dengesi açısından bakıldığında ise Süper Lig kulüplerinin bilançosu bu yıl 14.4 milyon euro açık verdi.



'ASLAN PAYI' GALATASARAY’IN



Bonservis harcamalarına kulüpler bazında bakıldığında ise ‘aslan payı’, toplam 101 milyon Euro’luk harcamanın yüzde 40’ını yapan Galatasaray’ın oldu. Kadrosunda köklü değişikliğe giden Galatasaray yaptığı transferlerin 8’ine bonservis parası öderken, bu rakam 39.5 milyon euroyu buldu. Bu rakam listede ikinci sırada yer alan Fenerbahçe’nin bonservise harcadığı paranın iki katından daha fazla.



Futbolcu satışından 18.2 milyon euro gelir elde eden Galatasaray’ın bilançosu bu anlamda 21.3 milyon euro açık verdi. Fenerbahçe bu yıl futbolcu bonservisine 17 milyon euro harcayıp, 17.3 milyon gelir elde etti. Transfer döneminin hızlı takımlarından Trabzonspor ise 10.5 milyon euroluk bonservis harcamasına karşılık sadece 1 milyon euro gelir yaratabildi.





9 KULÜBÜN FUTBOLCU SATIŞ GELİRİ YOK



Bonservis harcaması yerine daha çok kiralama yöntemine giden Beşiktaş ise bu sezon bonservise 7.9 milyon euro harcayıp, 10.9 milyon euro gelir elde etti. Öte yandan 18 Süper Lig kulübünün 9 tanesi bu transfer döneminde futbolcu satışından gelir elde edemedi. Bu veri de futboldaki yönetim başarısızlığının en iyi örneği olarak göze çarpıyor. Transfer döneminde 4 kulübünde futbolcu bonservisi için harcama yapmadığı, bunun yerine kiralama yöntemi ya da bonservisi elinde olan futbolculara yöneldiği görülüyor.



KİRALAMA YA DA BPNSERVİSSİZ FUTBOLCU GÖZDE



UEFA’nın Finansal Fair Play koşullarına uymak için başta Beşiktaş olmak üzere son yıllarda kulüpler daha çok futbolcu kiralama yöntemine ya da bonservisi elinde olan futbolculara yöneliyor. Bu da yüksek yıllık ücret ve imza parası gibi harcamaları beraberinde getiriyor. Beşiktaş, Pepe’ye 2 yıl için 10 milyon euro garanti ücret ödedi.





AVRUPA'NIN 11 BÜYÜK LİGİ BONSERVİSE BU YIL 5 MİLYAR EURO HARCADI



Avrupa liglerine bonservis gelirigideri olarak bakıldığında bu yıl Portekiz kulüplerinin adeta para bastığı görülüyor. 64.8 milyon euroluk bonservis harcamasına karşılık, 299.1 milyon euroluk futbolcu satış geliri elde eden Portekiz kulüplerinin gelir gider dengesi bu anlamda 234.2 milyon euro fazla verdi.



Avrupa’da 1 Eylül’de sona eren transfer döneminde bu yıl tam anlamıyla çılgınlıklar yaşanırken, Neymar’ın 222 milyon euro bonservis bedeli ile PSG’ye gitmesi ise asrın transferi oldu. Avrupa ülkelerinde bonservis harcamaları bakımından yapılacak ilk 11’de kulüpler toplam 5 milyar 19 milyon euro bonservis harcaması gerçekleştirdi. Bonservis harcamasının şampiyonu ise son yıllarda olduğu gibi açık ara İngiltere Premier Lig takımları oldu. Bonservise tam 1.6 milyar euro harcanan Premier Lig, bu anlamda en yakın rakibi İtalya Seri A’ya da 2 kat fark atmış oldu. İngiltere’de bir alt lig olan Championship kulüpleri ise bu yıl bonservise 236.8 milyon euro harcayarak bu anlamda Avrupa altıncısı oldu. Bu harcamalar İngiliz kulüplerinin özellikle tüm dünyadan gelen yayın gelirlerinin ne kadar önemli olduğunun göstergesi.



PORTEKİZ KULÜPLERİ PARA BASTI



Avrupa liglerine bonservis gelirigideri olarak bakıldığında bu yıl Portekiz kulüplerinin adeta para bastığı görülüyor. 64.8 milyon euroluk bonservis harcamasına karşılık, 299.1 milyon euroluk futbolcu satış geliri elde eden Portekiz kulüplerinin gelir gider dengesi bu anlamda 234.2 milyon euro fazla verdi.





AVRUPA'NIN TRANSFER HARCAMASI ŞAMPİYONU MANCHESTER CITY



Avrupa’da kulüpler bazında bonservise en fazla para harcayan kulüp ise Körfez sermayesinin sahibi olduğu İngiltere’nin Manchester City oldu. City bu yıl bonservise 244.3 milyon euro harcadı. Listede ikinci sırada 238 milyon euro ile PSG yer aldı. PSG bu tutarın 222 milyon eurosunu Neymar için ödedi. Listede üçüncü sırada 203 milyon Euro ile Chelsea ve 194.5 milyon euro ile Milan yer aldı.



FUTBOLCU PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK KULÜP BEŞİKTAŞ



Yapılan transferler sonrası Süper Lig’de top koşturan oyuncuların toplam piyasa değeri 902.6 milyon euro oldu. Oyuncuların piyasa değerine göre bakıldığında ise listenin ilk sırasında 126.1 milyon euro ile Beşiktaş geldi. Kara Kartal’ı, 112.6 milyon euro ile bu sezon öncesi yaptığı flaş transferler ile kadrosunu güçlendiren Galatasaray izlerken, Fenerbahçe ise 102.9 milyon euroluk oyuncu piyasa değeri ile üçüncü sırada yer aldı.

Sefer Yüksel

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