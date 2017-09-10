Bayramdaki araç sayısı 15.5 milyonu buldu

Kurban Bayramı tatili boyunca havalimanlarında 7 milyon 156 bin 31 yolcuya hizmet verildiğini belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaklaşık 10 günlük süre içinde de toplam 1 milyon 830 bin kişinin ise seyahatinde treni tercih ettiğini söyledi.
Bakanı Arslan yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili nedeniyle milyonlarca vatandaşın turizm bölgelerine akın ettiğini, yaklaşık 30 milyon kişinin seyahate çıktığını belirterek, "Vatandaşlarımız, uzun bayram tatili sürecinde gerek tatil gerekse sevdiklerini ziyaret etmek amacıyla yollara çıktı" diye konuştu.
Karayollarında seyahatin yanı sıra havayollarına ve trenlere de yoğun talebin olduğunu dile getiren Arslan, alınan önlemlerle karayolları başta olmak üzere havayolları ve demiryollarında hiçbir aksama yaşanmadığını vurguladı.
"191 BİN KİŞİ YHT İLE YOLA ÇIKTI"
Bakan Arslan, sadece demiryollarında seyahat güvenliğinin en iyi şekilde sağlanabilmesi amacıyla 5 bin personelin bayram boyunca çalıştığının belirterek, "Yaklaşık 10 günlük süre içinde toplam 1 milyon 830 bin kişi, seyahatinde treni tercih etti. Yüksek hızlı trenlerle 191 bin, konvansiyonel trenlerle 410 bin vatandaşımız, yolculuk yaparak şehirlerarası seyahatte demiryollarını tercih etti. İstanbul’da ise 10 gün boyunca şehir içi seyahatleri için Marmaray’ı tercih eden vatandaşımızın sayısı ise 1 milyon 229 bini geçti" ifadelerini kullandı.
"6 HAVALİMANINDAN 5 MİLYON 258 BİN KİŞİ SEYAHAT ETTİ"
Turizm amaçlı olarak 6 havalimanından seyahat eden kişi sayısının ise 5 milyon 258 bini geçtiğini bildiren Arslan, Atatürk, Sabiha Gökçen, Dalaman, Antalya, Adnan Menderes ve Muğla Milas havalimanlarında iç hatlarda yolculuk yapan kişi sayısının 2 milyon 46 bin 179 olduğunu, dış hatlarda ise bu sayının 3 milyon 212 bin 422’i bulduğunu kaydetti.
Arslan, söz konusu yolcu trafiğinin yüzde 57'sinin ise İstanbul'dan gerçekleştiğine dikkati çekerek, tam tamına 3 milyon 18 bin yolcunun bayram dolayısıyla seyahatinde havayolunu tercih ettiğini söyledi.
Bayram süresince havalanan uçak sayısının 34 bin 525’i bulduğunu vurgulayan Arslan, söz konusu uçak trafiğinin 14 bin 65’inin iç hatlarda, 20 bin 460’ının ise dış hatlarda gerçekleştiğinin ifade etti.
Kurban Bayramı tatili süresinde turizme yönelik havalimanlarında günlük ortalama yolcu sayısında 2016 yılı Kurban Bayramı tatili süresine göre, iç hatlarda yüzde 9, dış hatlarda ise 22 artış gösterdiğini belirtti.
Bayram tatili boyunca tüm havalimanlarında ise 49 bin 624 uçak trafiğinin gerçekleştiğini bildiren Arslan, "Havalimanlarımızda 7 milyon 156 bin 31 yolcuya hizmet verildi" dedi.
"15.5 MİLYON ARAÇ OTOYOLLARI KULLANDI"
Bakan Arslan, tatil süresince seyahatlerde en çok tercih edilen ulaşım modunun ise karayolları olduğuna işaret ederek, yollarda trafik akışını etkilememek için bayram tatili süresince devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını asgari seviyede tuttuklarını, yol çalışması yapılan yollarda ise mümkün olduğu kadar şeritlerin tamamının trafiğe açılmasına gayret edildiğini anlattı.
Ayrıca bayram seyahatlerinde vatandaşların bütçelerine bir nebze olsun katkıda bulunmak için Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz hale getirildiğini anımsatan Arslan, 10 gün boyunca otoyol ve köprüleri kullanan araç sayısının toplamda 15 milyon 432 bini geçtiğinin altını çizdi.
Bayram tatilinin başladığı ilk gün olan 26 Ağustos’ta 1 milyon 744 bine yakın araç otoyol ve köprüleri kullandığına dikkati çeken Arslan, "Bayram tatilinin son günü olan 4 Eylül’de ise otoyol ve köprüleri kullanan araç sayısı 1 milyon 643 bini geçti. Bayram tatili boyunca ise otoyolları kullanan araç sayısının en az olduğu gün, 31 Ağustos oldu. Ancak 30 Ağustos’ta dahi otoyollarımızı kullanan araç sayısı 1 milyon 320 bini buldu." değerlendirmesinde bulundu.
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