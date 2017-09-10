Denizli havlu ihracatında 8 ayda 290 milyon dolar gelir elde etti

"Turkish Towels" konseptiyle çeşitli ülkelerde tanıtım yapan ihracatçılar, özellikle olimpiyatlarda ve şampiyonalarda sporcuların tercih ettiği markalar arasına girdi.
Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) verilerine göre geçen yılı 496 milyon dolarlık havlu ihracatıyla kapatan kentten bu yılın 8 ayında ise 290 milyon dolarlık havlu yurtdışına gönderildi.
İhracatta ABD ve Kanada'nın aldığı payda ciddi yükselme yaşandı. Ocak-Ağustos döneminde ABD'ye yapılan havlu ihracatı geçen yılın ayın dönemine göre 23 artarak 55 milyon dolara, Kanada'ya yapılan ihracat ise yüzde 30 artışla 5 milyon dolara ulaştı.
Geleneksel pazarlar olan Almanya ve Fransa ise ihracatta yatay bir seyir izledi.
"TÜRK HAVLUSU DÜNYADA HAKLI BİR ÜNE SAHİP"
Denizli İhracatçı Birlikleri Başkanı Süleyman Kocasert, en önemli ihracat kalemleri olan havlu, bornoz, çarşaf ve nevresimde yeni pazarlara açılma konusunda iddialı çalışmalar yapıldığına işaret etti.
Türkiye'nin ev tekstilinde Avrupa'da ikinci, dünya pazarında da ilk 4'te yer aldığını ifade eden Kocasert, şöyle konuştu:
"Ancak rakiplerimize göre kalite ve servis anlayışımız bambaşka bir yerde. Türk havlusu dünyada haklı bir üne sahip. Bu ünü yaygınlaştırmak için çalışma yaptık. Japonya'dan ABD'ye kadar öncelikle belirlediğimiz pazarlarda Ekonomi Bakanlığı desteğiyle çalışmalar yaptık. Avrupa Birliğinde ihracat yapmadığımız, Türk havlusunun girmediği ülke yok. Avrupa'da havlu denince akla ilk Türk havlusu geliyor. Zaten rakip ülkelere göre Türk havlusunun satış fiyatı da farklıdır. Kullanım ömrü, kalitesi, su tüketimi, deterjana verdiği tepki ve dikiş kalitesi gibi özellikleriyle gerçekten büyük bir aşama kaydettik"
Gerçekleştirdikleri faaliyetler sonucu ABD'nin Almanya'nın önüne geçerek en büyük pazar haline geldiğine işaret eden Kocasert, sözlerini şöyle sürdürdü:
"ABD, havlu ihracatında Almanya'nın da önüne geçerek en çok satış yaptığımız ülke haline geldi. Bana göre bu sevindirici bir gelişme. Çünkü ABD dünyanın en büyük ev tekstili alımcısı. ABD'de Türk havlusunun giderek daha tanınıyor olması oraya ihracatımızın artışını da destekleyecek. Bu gelişme, Denizli başta olmak üzere havlu üreten herkesin yüzünü güldürecek bir gelişme."
- Denizli Havlu İhracatı
- Denizli Havlu İhracatı rakamları
- Denizli Havlu İhracatı verileri
- Denizli Havlu İhracatı son durum
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.