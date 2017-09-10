İstavritin kilogram fiyatı 5 TL'ye kadar düşebilir

Ordu Kumbaşı Balıkçı Kooperatifi Başkanı Şahin Aydemir yaptığı açıklamada, balıkçıların en çok istavrit avladığını söyledi.



İstavritin diğer balık türlerine göre bol avlanmasıyla fiyatının 12'den 6 liraya kadar düştüğüne işaret eden Aydemir, avın bu şekilde sürmesi halinde fiyatın 5 liranın altına düşmesinin beklendiğini dile getirdi.



Aydemir, "denizin kuru fasulyesi" olarak da adlandırılan istavritin fiyatının düşmesinin tüketicileri de memnun ettiğini belirterek, "Diğer balık türleri için aynı şeyi söylememiz mümkün değil. Henüz palamutta umduğumuzu bulamadık. Açıkçası umudumuzu yavaş yavaş kaybediyoruz. Temennimiz istavritin yanı sıra palamudun da bol avlanması" dedi.



Öte yandan, Altınordu ilçesinde kilogramı 6 liradan satışa sunulan istavrite vatandaşların ilgi gösterdiği gözlendi.



Kentte 20 yıldır balıkçılık yapan Osman Yağız, istavritin 7-8 gün önce 12 liradan satışa sunduklarını belirterek, "Bugün fiyatı yüzde 50 düşerek 6 liraya geriledi. Bu durum hiç kuşkusuz en çok tüketicileri memnun etti. Hafta sonu olması nedeniyle de istavrite ilgi oldukça fazla" diye konuştu.



Yağız, diğer balıklara pek rağbet olmadığını sözlerine ekledi.

İstavrit fiyatı

İstavrit 2017

av yasağı İstavrit

İstavrit balığı