Air Berlin için ilk teklif Woehrl'den

Air Berlin, ağustos ayında iflas koruma başvurusunda bulunduktan sonra satışı için ilk resmi teklifi aldı. Almanya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi için INTRO Group, 50 milyon euro peşin ve taksitler halinde de 450 milyon euro olmak üzere 500 milyon euro tutarında bir teklif yaptı.

Air Berlin, 140 kiralık uçağa sahip.

Firma, gerek Almanya'da gerekse de yurtdışındaki bağlantı ve iniş kalkış noktalarıyla Avrupa'nın havacılık alanındaki en iyi yatırım fırsatlarından biri olarak gösteriliyor.

INTRO Başkanı Hans Woehrl

1 EURO KARŞILIĞINDA BRITISH AIRWAYS'I ALMIŞTI

Teklifin ilk ödemesi için 50 milyon euro tutarındaki teminat mektubunu gösteren Woehrl, geri kalan 450 milyon euro tutarı taksitler halinde ödemek üzere bir plan gösterdi. Teklif Air Berlin'in tamamını kapsıyor.

Lufthansa, Condor, Germania ve TUI gibi firmalara da teklife iştirak edebilmeleri için bilgi verildiği belirtiliyor. Ağustos sonunda ortaklarıyla birlikte Air Berlin için bir teklif planladığını açıklayan INTRO için Lufthansa isteklilerle birlikte çalışmak istediği gerekçesiyle olumsuz yanıt vermişti.

Resmi teklifin gelmesiyle birlikte alınacak tavır merakla bekleniyor.

Teklifi veren INTRO Verwaltungs GmbH firmasının sahibi Hans Rudolph Woerhl daha önce British Airways'i borçlarına karşılık, 2003 yılında 1 euro bedelle satın almasıyla adını duyurmuştu.

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