Ankara AVM çöplüğüne dönebilir

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, plansız ve kontrolsüz açılan AVM'lerin milli servetin heba olmasına neden olduğunu belirtti.
Palandöken, "Ankara'da kapanan 8 AVM'ye yarım milyar liradan fazla yatırım yapıldı. Plansız ve kontrolsüz açılan AVM'ler sadece çevredeki esnafın kapanmasına değil, aynı zamanda milli servetin heba olmasına da neden oluyor. Ankara'daki bu durum diğer şehirler için örnek olsun ki Türkiye, ABD gibi AVM çöplüğüne dönmesin" şeklinde konuştu.
AÇILMADAN KAPANAN AVM VAR
Bir AVM'nin sonradan hastaneye dönüştüğünü söyleyen Bendevi Palandöken, "Dükkanlara yeterince talep olmadığı için neredeyse hiç açılmadan kapanan AVM var. Yeni yapılan AVM'ler nedeniyle rağbet görmediği için yıkılan iki AVM'nin yerine yine AVM yapılıyor. Bir AVM, sonradan hastaneye çevrildi. Bir başkası metruk bir bina olarak duruyor. Bütün bunlar göz önündeyken yeni AVM inşaatları da hızla devam ediyor. Herkes Ankara'nın kapasitesinin üzerinde AVM yapıldığını söylerken, yeni yapılan inşaatlar ise Ankara'nın ileride tam bir AVM çöplüğüne döneceğine işaret ediyor. Bu yatırımlar milli servettir. Esnafa da, vatandaşa da yazık oluyor" dedi.
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Misafir 7 dakika önceinternetten bu kadar satış gerçekleştiği ve düzinelerce AVM olduğundan sadece tur atılacak yürüyüş parkurundan veya internetten ürün almadan önce denemek maksadıyla gezilecek yer olacağı süphesiz...00
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Misafir 15 dakika önceBeter Olun,nerede boş yeşil alan var hemen AVM yaptınız30
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Misafir 16 dakika öncedaha beter olsunlar hepsi kapansın hangisinin ekonomiye katkısı var30