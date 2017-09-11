Uşak şeker fabrikasında pancar alımına başlandı

Türkiye'nin ilk özel teşebbüs yatırımı olarak 1926 yılında faaliyete geçen Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası'nda 92. kez açılan ''Pancar alım kampanyası'' nedeniyle tören düzenlendi.
Fabrikanın müdürü Ali Erdoğmuş, bin 801 çiftçi ailesiyle 254 bin 130 tonluk üretim kapasitesi sözleşmesi yaptıklarını söyledi.
Şeker pancarı ekimlerinin 22 Mart'ta başladığını, toplam 37 bin 660 dekar alanda ekim yapıldığını hatırlatan Erdoğmuş, çiftçilere bugüne kadar 12 milyon 538 bin lira avans ödendiğini kaydetti.
Alımların 5 merkezde gerçekleşeceğini vurgulayan Erdoğmuş, "105 gün boyunca 24 saat kesintisiz çalışılarak günde yaklaşık 195 bin ton şeker pancarı işlenecek. Ayrıca bu dönemde 25 bin ton şeker, 8 bin ton melas, 65 bin ton yaş pancar posası elde edilmesi planlanıyor." dedi.
Uşak Valisi Salim Demir ise 92 yıldır faaliyette bulunan fabrikanın kent ve bölge ekonomisine katkı sağladığına işaret etti.
AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ise Türkiye ekonomisinin her geçen gün güçlendiğini vurgulayarak, "Ülkemiz uluslararası güçlerin ve terör örgütlerinin saldırısı altında. Bir yandan terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan ekonomimizi daha iyi noktalara taşıyoruz. O yüzden çalışmak hep birlikte üretmek zorundayız." diye konuştu.
AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, üreticilere teşekkür etti.
CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da şeker pancarındaki kota uygulamasını eleştirdi.
Konuşmaların ardından fabrikaya ilk pancarı getiren Alim Alper, İbrahim Tetik ve Hasan Cacar ödüllendirildi.
Kurdele kesiminin ardından şeker pancarları fabrikaya alınmaya başladı.
Törene, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur, Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, Uşak Şeker Fabrikası'nın kurucu Nuri Şeker'in torunu Mehmet Şeker, çiftçiler ve diğer ilgililer katıldı.
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