OTOMOBİL

Dışı otobüs, içi ev!

27 Haziran 2016 Pazartesi, 14:16:42

  • 1 Dışı otobüs, içi ev!
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    ABD'de yaşayan bir adam, ev kiralarının bütçesini aştığına karar verdi ve eve dönüştürmek üzere bir okul otobüsü satın aldı.

  • 2 Dışı otobüs, içi ev!
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    2200 dolara satın aldığı hurdaya ayrılan otobüsü baştan aşağı yenileyerek onu bir yaşam alanına çevirdi.

  • 3 Dışı otobüs, içi ev!
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    Şimdi evini istediği yere yanında götürebiliyor. İşte otobüsten yapılan o muhteşem ev...

  • 4 Dışı otobüs, içi ev!
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  • 5 Dışı otobüs, içi ev!
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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