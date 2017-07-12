27 Haziran 2016 Pazartesi, 14:16:42 | Güncelleme: 12 Temmuz 2017 Çarşamba, 09:52:43
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ABD'de yaşayan bir adam, ev kiralarının bütçesini aştığına karar verdi ve eve dönüştürmek üzere bir okul otobüsü satın aldı.
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2200 dolara satın aldığı hurdaya ayrılan otobüsü baştan aşağı yenileyerek onu bir yaşam alanına çevirdi.
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Şimdi evini istediği yere yanında götürebiliyor. İşte otobüsten yapılan o muhteşem ev...
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EV SAHİBİ KİRAYI YÜKSELTİNCE OTOBÜSE TAŞINDILAR
ABD’li çift Julie ve Andrew Puckett, ev sahibinin çiftin bütçesine anlayış göstermeden kirayı yükseltmesi üzerine farklı yaşama adım attı.
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Kiranın yükselmesi üzerine eski bir okul otobüsünü kendi evlerine dönüştürmeyi seçen çift, ilk olarak otobüs içinde ev konforunu aratmayacak bir yapı tasarlamaya başladı.
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‘Minimal, mobil ve modern’ sloganıyla hareket ettiklerini anlatan çift, hareket halinde evi inşa etmeye koyulmuş.
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Çift, ABD’nin Geogia eyaletinde yaşıyor...
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10 BİN TL HARCAYARAK KENDİ EVLERİNİ YAPTILAR!
ABD'de Washington yakınlarında yaşayan üç çocuk sahibi Brian ve Starla Sullivan, bir apartman dairesinde yaşarken çok para harcayıp yine de istedikleri hayat standardını tutturamadıkları için böyle bir karar aldıklarını söyledi.
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"Bu yaptığımız kulağa çok komik geliyor ama gerçekten de işe yarıyor" diye konuşanz 29 yaşındaki Brian Sullivan ile 26 yaşındaki Starla, işe 2 bin 240 sterline (10 bin TL) artık kullanımda olmayan eski bir okul servisini satın alarak başladı.
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Bir yıl sonra ise genç çift artık kendilerine ait "başlarını sokacakları bir eve" sahipti.
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Sullivan çifti ve üç çocukları üç yaşındaki Charlie, iki yaşındaki Henry ve üç aylık Lincoln ile otobüsten bozma evlerinde eskisine göre daha az masraflı bir hayat sürüyor.
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Barınma için çok fazla para ödemekten kurtulmuş olmalarına rağmen Sullivan çiftinin birçok problemi de var. Zaman zaman donan borular, doğru dürüst akmayan su gibi problemlere sahip.
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Starla Sullivan bazen kendinli bir kutunun içinde yaşıyor gibi hissettiğini söylese de yine de "Çocuklarımız büyüyüp evden ayrılıncaya kadar burada yaşayabilirim" diye konuşuyor.
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Brian ve Starla, günlük hayatlarını sosyal medyadaki kanallarında da paylaşıyor.
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KIZI İÇİN YAPTI!
61 yaşındaki Bran Ferren Californiyalı Applied Minds şirketinin ve muhtemelen en yüksek teknolojiye sahip bu offroad aracının mucidi ve sahibi.
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Bu ultra fütüristik aracın adını da 4 yaşındaki kızı Kira için 'karavan'la birleştirerek 'Kiravan' koymuş.
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Doğanın her yerinde gezmek ve her yere karavanıyla çıkmak isteyenler için hazırlanan, Mercedes Benz Unimog gibi efsane bir aracın üzerinde tasarlanan bu aracın adı Kiravan.
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Bu yıl sonunda bitmesi beklenen tasarım harikası aracın içinde her türlü lüksü barındıran karavan kısmı, bilim kurgu filmlerini andıran sürücü kabini ve iletişim için her türlü destek bulunuyor.
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260 beygir gücünde motora ve 8 vitesli bir şanzımana olan sahip canavar karavan her türlü arazide gidebiliyor ve 45 dercelik rampaları tırnabiliyor.
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Aracın karavan kısmında üç yatak odası, tam donanımlı bir mutfak ve bir bayosu mevcut.
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11 tane dokunmatik ekrana sahio bu sürücü kabini bir A380'nin kabinini andırrıyor. Uydu bağlantısı ile araç takibi ve her yerde iletişim sağlanabiliyor.
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Bilgisayar destekli komuta merkezine sahip olan araç içerden aracın lastik basıncını ve çekiş sistemi gibi ayarlamalarını yapabiliyor.
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Aynı zamanda aracın etrafında bulunan 22 kamera ile 360 derece görüş sağlanabiliyor.
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OTOBÜSTEN MUHTEŞEM BİR EV YAPTILAR!
Kaliforniya’da yaşayan Patrick Schmidt hayatında radikal bir değişiklik yapmayı kafaya koyduğu anda 1990 yıllarından kalma bir okul servisi satın aldı ve onu yeni, taşınabilir bir eve dönüştürmeye karar verdi.
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Skoliolove lakaplı Schmidt, bu yıl Mart ayında 4 bin 500 dolara bu okul servisini satın aldı. Sonraki 3 ayını, bu otobüsü, “tekerleklerin üzerindeki hayallerinin evi”ne dönüştürmeye harcadı. Ve babası, ona yardım etmek için yanı başındaydı.
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Daha önceden bir kilise tarafından kullanılan “Big Blue” ismini otobüsüne verdi ve onu Kaliforniya’dan ailesinin yanına, Vegas’a götürdü.
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Bu baba ve oğul, Home Depot ve Amazon siteleri başta olmak üzere, birçok yerden kaynak temin ederek, tüm işleri kendileri yaptılar.
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Otobüsün, konforlu bir eve dönüşümü, yaklaşık 9 bin dolara mâl oldu. Patrick’in esas amacı, bu karavanla Amerika’yı başından sonuna kadar gezmekti ve amacına ulaştı da. Otobüsün dönüşümü nihayet Ağustos’da tamamlandığında, Schmidt ve arkadaşı “Big Blue”, Amerika karayolları üzerinde bulunan 30 eyalette, çoktan yaklaşık 16,000 km yapmışlardı.
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Patrick verdiği röportajda, “Bu süreçte yiyebileceğimiz yemeğe, içebileceğimiz bir şeye ya da ihtiyacımız olan herhangi bir şeye sahip olduğumuzdan emin olmak için annem hep yanımızdaydı. Ailemi çok seviyorum.” diye belirtti.
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Schmidt, kendi internet sitesine, “Gezip görmem gereken 50 eyaletin sonuncusu Rhode Island’dı ve bunu orada kutladım. Son birkaç yıldır 50 eyaletini gezip görmek benim için çok büyük bir rüyaydı. Fakat sonunda başardım!" diye yazmış.
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Bu taşınabilir ev; tamamen güneş enerjisi, dönüştürücüler, enversörler ve bataryalar ile çalışıyor. Schmidt’in anlattığına göre, şuanda daha sağlıklı ve sorumluluk sahibi bir yaşam tarzı var.
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ALDIĞI KAMYONETİ EVE ÇEVİRDİ!
Kapalı kamyoneti üzerinde bazı değişiklikler yapan adam, aracını hem ofis hem de eve çevirdi.
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İşte o muhteşem değişim...
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ABD'de yer alan High Camp Trailers, spesifik olarak kamp araçları üretmek amacıyla faaliyetlerine başlamış bir firma.
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2014 yılında çalışmalarına start veren firmanın bugüne kadar geliştirdiği en dikkat çekici ürün ise işte bu kamp romörkü.
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İki kişinin rahatça uyuyabileceği iç alanı, alüminyum kaplamasıyla ısı dengesini koruyan dış yapısı, çeşitli eşyaların kolayca depolanabileceği iç hacmi ve tabii ki dış tarafındaki bagaj kısmında yer alan portatif mutağı ile bu romörk tüm ihtiyaçları karşılıyor.
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Dışarıdan ufak metrekaresiyle her yere girebilen araç bölmeleri sayesinde lüks bir rezidansta bulunan her detaya sahip.
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Araçtaki mutfak, yatak, oturma odası gibi bölümlerin hepsi gömme olarak tasarlanmış.
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JİPİNİ EVE ÇEVİRİP AFRİKA TURUNA ÇIKTI!
Afrika turuna çıkmaya hazırlanırken aklına ilginç bir fikir gelen Dan Grec isimli adam, sahip olduğu Jeep Wrangler model aracını bir eve dönüştürmeye karar verdi.
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Gittiği yerlerde konaklama sıkıntısı yaşamamak için bunu yaptığını söyleyen Grec, Afrika gezisinin ardından aracıyla Kuzey ve Güney Amerika turuna çıktı.
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Alaska'dan Arjantin'e kadar yol alan genç maceraperest şu sıralar Şili'de dünya turuna devam ediyor.
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Açtığı theroadchoseme.com internet sitesi ve Twitter hesabında dünya turuyla ilgili fotoğraf ve notlar paylaşan Grec, takipçileriyle her türlü detayı paylaşıyor.
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İşte genç maceraperestin dünya turu için eve çevirdiği cipinden kareler...
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Amerikalı mimar Ana White ufak alanlarda yaptığı tasarımlarla ünlü bir isim.
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Kulübe gibi görünen bu römork evi tasarlayan White küçücük bir alanın içerisine müthiş bir ev yaptı.
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Arabanın arkasına takılarak istenildiği yere taşınabilen evin içerisinde kütüphane, mutfak oturma odası, yatak yani bir evde bulunan her şey bulunuyor.
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Ufak alanları olabildiğince kullanışlı hale getiren tasarımcı yatağın yer kaplamaması için asma kat çözümünü bulmuş.
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Dışarıdan kamyonet fakat içeriden lüks bir karavanı aratmayan bu araçlarda mutfak ve banyonun yanı sıra, yatak ve televizyon gibi ev eşyalarını da barındırıyor.
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İşte tır şöförlerinin konforu için modifiye edilen o araçlar...