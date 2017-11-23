Otomobil

Dışı cip, içi ev!

27.06.2016 - 14:16 | Güncelleme:

  • 1 Kulübenin içini lüks bir ev yaptı
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    Ünlü doğa ve manzara fotoğrafçısı Stefan Forster, kendi off-road aracını tasarlamış ve ortaya herkesin hayalini süsleyebilecek seviyede bir karavan ortaya çıkmış.

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  • 2 Kulübenin içini lüks bir ev yaptı
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    Stefan Forster tarafından Toyota Hilux Expedition V1 adı verilen bu karavanın kod adı ise İzlandacada kurt anlamına gelen ‘Ulfur.’

  • 3 Kulübenin içini lüks bir ev yaptı
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    Yaklaşık bir yılda sıradan bir Toyota Hilux’un üzerinde yapılan çalışmalar sonucu tam bir arazi aracı haline gelen Ulfur’da, bir doğa fotoğrafçısının isteyebileceği bütün off-road özellikler mevcut.

  • 4 Kulübenin içini lüks bir ev yaptı
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    225 beygir üreten 3.0 L dizel bir motorun hayat verdiği Toyota Hilux Expedition V1’de, TJM Şnorkel, HELLA aydınlatmalar, ön ve arka diferansiyel kilitleri, alt koruma, 240 galonluk su tankı, güneş panelleri ve dâhili radyo kontrol ünitesi ilk akla gelen off-road özellikleri.

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  • 5 Kulübenin içini lüks bir ev yaptı
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    Expedition V1’in iç kısmına baktığınızda doğanın ortasında tam donanımlı bir mutfaktan bir duşa kadar hayatınız kolaylaştıracak hemen hemen her şeyi bulmak mümkün.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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