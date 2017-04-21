En sıra dışı modifiyeler!

Araç modifiyesi hakkında yapılacak binlerce modifikasyon varken modifiye denildiğinde çoğu zaman ilk akla gelen işlemlerden birisi de arabayı alçaltmak, basmak veya düşürmek diye tabir ettiğimiz süspansiyon modifiyesidir.
Süspansiyon modifiyenin yapılmak istenmesinin birçok farklı nedeni olabilir. En öne çıkan neden ise araç kaportasıyla lastikler arasında kalan mesafeyi kapatmak istenmesidir.
Araçları yere yakınlaştırmak için kullanıcıların ortaya sunmuş olduğu birçok neden var.
Kimi yere yakın arabanın verdiği büyük güven hissi kimi virajda tutuşun arttığı (bu kısım tartışılır) kimi de görüntüsü baştan aşağıya değiştiği için arabasını yere basmak isteyebilir.
Ama bazen işler hesaplandığı gibi olmayabilir. İşte nedeni...