OTOMOBİL
2016'nın hız canavarları!
07 Kasım 2016 Pazartesi, 17:01:08 | Güncelleme: 04 Nisan 2017 Salı, 10:54:54
World News 2016'nın en hızlı otomobillerini belirledi. İşte o otomobiller...
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MODEL: Mercedes-AMG E63 S
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ÖZELLİKLERİ: 604 beygir - 250 kilometre hız
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ÖZELLİKLERİ: 679 beygir, 334 kilometre hız
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ÖZELLİKLERİ: 681 beygir, 329 kilometre hız
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MODEL: Lamborghini Centenario Roadster
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ÖZELLİKLERİ: 760 beygir, 350 kilometre hız
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MODEL: Tesla Model S P100D
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ÖZELLİKLERİ: 762 beygir, 250 kilometre hız
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ÖZELLİKLERİ: 789 beygir, 354 kilometre hız
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ÖZELLİKLERİ: 950 beygir, 349 kilometre hız
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ÖZELLİKLERİ: 1,384 beygir, 365 kilometre hız
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ÖZELLİKLERİ: 1,479 beygir, 402 kilometre hız
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ÖZELLİKLERİ: Saate 420 kilometre hıza çıkabilen Chiron, 8 litrelik, 1479 beygirlik W16 motora sahip.
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DÜNYANIN EN PAHALI 20 OTOMOBİLİ!
20. 1937 Mercedes-Benz 540K Spezial Roadster - $9,680,000
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19. 1967 Ferrari 275 GTB/4 - $10,175,000
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18. 1931 Duesenberg Model J - $10,340,000
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17. 1968 Ford GT40 P/1074 - $11,000,000
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16. 1964 Ferrari 250 LM - $11,550,000
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15. 1960 Ferrari 250 GT California LWB - $11,275,000
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14. 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider - $10,894,900
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13. 1936 Mercedes-Benz 540K Special Roadster - $11,770,000
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12. 1953 Ferrari 340/375 MM - $12,812,800
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11. 1957 Ferrari 250 Testa Rossa - $12,402,500
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10. 1964 Ferrari 250 LM 6107 - $14,300,000
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9. 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider - $15,180,000
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8. 1957 Ferrari 250 Testa Rossa - $16,390,000
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7. 1954 Ferrari 375-Plus Spider Competizione - $18,400,177
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6. 1961 Ferrari 250 GT SWB California Spider - $18,500,000
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5. 1931 Bugatti Royale Kellner Coupe - $9,800,000
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4. 1964 Ferrari 275 GTB/C Speciale - $26,400,000
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3. 1967 Ferrari 275 GTB / 4*S NART Spider - $27,500,000
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2. 1954 Mercedes-Benz W196 - $29,600,000
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1. 1962 Ferrari 250 GTO - $52,000,000
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Guinness Rekorlar Kitabına göre dünyanın en pahalı otomobili 2013'te 52 milyon dolara satılan 1963 üretimi bir başka Ferrari 250 GTO Racer.
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Otomobili bir koleksiyoncu olan Paul Pappalardo satın almıştı.
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Piyasada sadece 39 adet bulunan bu otomobillerden 3'ü daha müzayedeye çıkıyor.
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Fransa ve New York'tan ismini açıklamayan iki satıcı araçları için 57'şer milyon dolar talep ediyor.
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Bir İngiliz firması da aynı modeli 55.8 milyon dolardan satışa koydu.
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Araçlar 1962, 1963 ve 1964'te üretildi. Açık artırmayla yapılacak satışlardan biri dünya rekorunun yeni sahibi olacak.