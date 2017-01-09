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OTOMOBİL

Türkiye'nin en çok satan lüks otomobilleri

10 Kasım 2016 Perşembe, 09:29:05

Otomotiv Distribütör Derneği (ODD), 2016 yılına ilişkin lüks otomobil modellerinin satış rakamlarını açıkladı. İşte marka marka satış rakamları...

  • 1
    1 | 56

    Marka: MERCEDES-BENZ

    Model: GLS

    Toplam Satış: 1

  • 2
    2 | 56

    Marka: MERCEDES-BENZ

    Model: GLE

    Toplam Satış: 1

  • 3
    3 | 56

    Marka: MERCEDES-BENZ

    Model: SL SERİSİ

    Toplam Satış: 1

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YORUMLAR 3
  • Misafir 15 Aralık 2016 Perşembe 10:48
    sorsan kimsede para yok herkes yoksul
  • Misafir 10 Aralık 2016 Cumartesi 08:54
    bu insanlar nereden bulur bu paralar?
  • Misafir 09 Aralık 2016 Cuma 15:21
    rüyamızda bile göremiyoruz biz
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