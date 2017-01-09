OTOMOBİL
Türkiye'nin en çok satan lüks otomobilleri
10 Kasım 2016 Perşembe, 09:29:05 | Güncelleme: 09 Ocak 2017 Pazartesi, 11:44:46
Otomotiv Distribütör Derneği (ODD), 2016 yılına ilişkin lüks otomobil modellerinin satış rakamlarını açıkladı. İşte marka marka satış rakamları...
-
1
1
|
56
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: GLS
Toplam Satış: 1
-
2
2
|
56
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: GLE
Toplam Satış: 1
-
3
3
|
56
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: SL SERİSİ
Toplam Satış: 1
-
4
4
|
56
Marka: MASERATI
Model: GRANTURISMO
Toplam Satış: 1
-
5
5
|
56
Marka: FERRARI
Model: F12
Toplam Satış: 1
-
6
6
|
56
Marka: BENTLEY
Model: CONTINENTAL GT V8
Toplam Satış: 1
-
7
7
|
56
Marka: BENTLEY
Model: FLYING SPUR V8
Toplam Satış: 1
-
8
8
|
56
Marka: AUDI
Model: S8
Toplam Satış: 1
-
9
9
|
56
Marka: BENTLEY
Model: BENTAYGA
Toplam Satış: 2
-
10
10
|
56
Marka: BENTLEY
Model: CONTINENTAL GT SPEED
Toplam Satış: 2
-
11
11
|
56
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: S Cabriolet
Toplam Satış: 2
-
12
12
|
56
Marka: LAMBORGHINI
Model: AVENTADOR
Toplam Satış: 3
-
13
13
|
56
Marka: FERRARI
Model: GTC4 Lusso
Toplam Satış: 3
-
14
14
|
56
Marka: BENTLEY
Model: CONTINENTAL
Toplam Satış: 3
-
15
15
|
56
Marka: LAMBORGHINI
Model: Huracan
Toplam Satış: 4
-
16
16
|
56
Marka: FERRARI
Model: California T
Toplam Satış: 4
-
17
17
|
56
Marka: ALFA ROMEO
Model: 4C
Toplam Satış: 4
-
18
18
|
56
Marka: FERRARI
Model: 488SPIDER
Toplam Satış: 5
-
19
19
|
56
Marka: FERRARI
Model: 488GTB
Toplam Satış: 5
-
20
20
|
56
Marka: ASTON MARTIN
Model: Vanquish
Toplam Satış: 5
-
21
21
|
56
Marka: ASTON MARTIN
Model: DB9
Toplam Satış: 5
-
22
22
|
56
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: GT
Toplam Satış: 7
-
23
23
|
56
Marka: INFINITI
Model: QX70
Toplam Satış: 8
-
24
24
|
56
Marka: ASTON MARTIN
Model: Rapide
Toplam Satış: 9
-
25
25
|
56
Marka: ASTON MARTIN
Model: Vantage
Toplam Satış: 10
-
26
26
|
56
Marka: JAGUAR
Model: F-TYPE
Toplam Satış: 12
-
27
27
|
56
Marka: MASERATI
Model: QUATTROPORTE
Toplam Satış: 12
-
28
28
|
56
Marka: MITSUBISHI
Model: PAJERO
Toplam Satış: 15
-
29
29
|
56
Marka: PORSCHE
Model: PANAMERA
Toplam Satış: 26
-
30
30
|
56
Marka: PORSCHE
Model: 911 CARRERA
Toplam Satış: 28
-
31
31
|
56
Marka: MASERATI
Model: LEVANTE
Toplam Satış: 29
-
32
32
|
56
Marka: BMW
Model: 6 SERİSİ
Toplam Satış: 32
-
33
33
|
56
Marka: JAGUAR
Model: XJ SERİSİ
Toplam Satış: 37
-
34
34
|
56
Marka: BMW
Model: X6
Toplam Satış: 39
-
35
35
|
56
Marka: BMW
Model: i8
Toplam Satış: 51
-
36
36
|
56
Marka: AUDI
Model: A8
Toplam Satış: 59
-
37
37
|
56
Marka: TOYOTA
Model: LAND CRUISER
Toplam Satış: 98
-
38
38
|
56
Marka: JEEP
Model: GRAND CHEROKEE
Toplam Satış: 112
-
39
39
|
56
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: M SERİSİ
Toplam Satış: 130
-
40
40
|
56
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: GL SERİSİ
Toplam Satış: 131
-
41
41
|
56
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: G SERİSİ
Toplam Satış: 142
-
42
42
|
56
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: GLE Coupe
Toplam Satış: 162
-
43
43
|
56
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: CLS SERİSİ
Toplam Satış: 176
-
44
44
|
56
Marka: PORSCHE
Model: CAYENNE
Toplam Satış: 232
-
45
45
|
56
Marka: AUDI
Model: Q7
Toplam Satış: 313
-
46
46
|
56
Marka: BMW
Model: 7 SERİSİ
Toplam Satış: 355
-
47
47
|
56
Marka: LAND ROVER
Model: RANGE ROVER
Toplam Satış: 398
-
48
48
|
56
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: S SERİSİ
Toplam Satış: 424
-
49
49
|
56
Marka: LAND ROVER
Model: RANGE ROVER SPORT
Toplam Satış: 438
-
50
50
|
56
Marka: LAND ROVER
Model: Discovery Sport
Toplam Satış: 591
-
51
51
|
56
Marka: VOLVO
Model: XC90
Toplam Satış: 612
-
52
52
|
56
Marka: BMW
Model: X3
Toplam Satış: 687
-
53
53
|
56
Marka: BMW
Model: X5
Toplam Satış: 889
-
54
54
|
56
Marka: AUDI
Model: A6
Toplam Satış: 2196
-
55
55
|
56
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: E SERİSİ
Toplam Satış: 6632
-
56
56
|
56
Marka: BMW
Model: 5 SERİSİ
Toplam Satış: 7107