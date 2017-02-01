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OTOMOBİL

4 milyon liralık otomobili sıfırdan yaptı!

11 Kasım 2016 Cuma, 10:43:30

Amerikalı Jacek Mazur, rüyalarının otomobili olan McLaren'e sahip olmak için değişik bir yol izledi

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    Bu gördüğünüz iskeletten dünyanın en lüks ve pahalı otomobillerinden birinin çıkacağını söylesek inanır mısınız?

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    Amerikalı Jacek Mazur, rüyalarının otomobili olan McLaren'e sahip olmak için değişik bir yol izledi.

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    Mazur, çöplükten topladığı diğer otomobil parçalarıyla fiyatı 1 milyon Euro (4 milyon TL) olan otomobili sadece 33 bin dolara sahip oldu.

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