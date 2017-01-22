Eski bir tır kasasını satın alan adam, onu bir yaşam alanına çevirdi. İşte o mobil ev...
Jack Richens adındaki bir mühendis, kız arkadaşının da yardımıyla 2012 model Mercedes minibüsünü ufak bir yaşam alanına çevirdi
Kız arkadaşıyla birlikte sıklıkla kamp yapan Richens, aracının son halini takipçileriyle paylaştı.
İşte o inanılmaz değişim...
KENDİ KAR LASTİĞİNİ KENDİSİ YAPTI!
Çiviler ve somunlarla işini halleden adam, sosyal medyadan yayınladığı görüntülerle kısa sürede yoğun ilgi gördü.
İşte aşama aşama bir kar lastiği nasıl yapılır...
4 YIL BOYUNCA UĞRAŞIP LAMBORGHINI YAPTILAR!
Her şey bir tekerlekle başladı, ardından parçalar bir bir toplandı, monte edildi ve 4 yılda Çinliler kendi Lamborghini'sini böyle yaptı!
OTOMOBİLİNİ LAMBORGHINI'YE ÇEVİRDİ!
Ukrayna'da bir kişi Mitsubishi marka otomobilini Lamborghini Aventador'a dönüştürdü.
Otomobilini parçalara ayırdı ve dış görünümünü tamamen değiştirdi.
İşte sizi çok şaşırtacak bir dönüşüm öyküsü...
EN SIRA DIŞI OTOMOBİL TAMİRCİSİ!
O kendi kendini eğitmiş bir araba tamircisi...
Genç kadın Youtube videolarını izleyerek oto tamircisi oldu.
Genç kadın tamir edecek araba bulamayınca hurdaya çıkan arabalar üzerinde çalışıyor.
HURDA VOSVOS'U BAŞTAN YARATTI!
İşte kare kare o inanılmaz değişim...