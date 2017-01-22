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OTOMOBİL

Evini tır kasasında taşıyor!

11 Kasım 2016 Cuma, 10:43:30

Tam bir teknoloji harikası olan bu tır kasası özel bir sistem ile muhteşem bir eve dönüşüyor

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