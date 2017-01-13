Çiviler ve somunlarla işini halleden adam, sosyal medyadan yayınladığı görüntülerle kısa sürede yoğun ilgi gördü.
İşte aşama aşama bir kar lastiği nasıl yapılır...
4 YIL BOYUNCA UĞRAŞIP LAMBORGHINI YAPTILAR!
Her şey bir tekerlekle başladı, ardından parçalar bir bir toplandı, monte edildi ve 4 yılda Çinliler kendi Lamborghini'sini böyle yaptı!
OTOMOBİLİNİ LAMBORGHINI'YE ÇEVİRDİ!
Ukrayna'da bir kişi Mitsubishi marka otomobilini Lamborghini Aventador'a dönüştürdü.
Otomobilini parçalara ayırdı ve dış görünümünü tamamen değiştirdi.
İşte sizi çok şaşırtacak bir dönüşüm öyküsü...
EN SIRA DIŞI OTOMOBİL TAMİRCİSİ!
O kendi kendini eğitmiş bir araba tamircisi...
Genç kadın Youtube videolarını izleyerek oto tamircisi oldu.
Genç kadın tamir edecek araba bulamayınca hurdaya çıkan arabalar üzerinde çalışıyor.
HURDA VOSVOS'U BAŞTAN YARATTI!
İşte kare kare o inanılmaz değişim...