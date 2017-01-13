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Kar lastiğini kendisi yaptı

11 Kasım 2016 Cuma, 10:43:30

Zorlu kış günlerinde kar lastiği bulmakta güçlük çeken adam, garajında kendi kar lastiğini yaptı

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