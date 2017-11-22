Otomobil

Kendi kar lastiğini kendisi yaptı

11.11.2016 - 10:43 | Güncelleme:

  • 1 Kar lastiği nasıl yapılır? Hurda otomobillerin inanılmaz değişimi
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    Çiviler ve somunlarla işini halleden adam, sosyal medyadan yayınladığı görüntülerle kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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  • 2 Kar lastiği nasıl yapılır? Hurda otomobillerin inanılmaz değişimi
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    İşte aşama aşama bir kar lastiği nasıl yapılır...

  • 3 Kar lastiği nasıl yapılır? Hurda otomobillerin inanılmaz değişimi
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  • 4 Kar lastiği nasıl yapılır? Hurda otomobillerin inanılmaz değişimi
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  • 5 Kar lastiği nasıl yapılır? Hurda otomobillerin inanılmaz değişimi
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