1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı

Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda Uzman Çavuş Gökhan Demirel, Bolu'nun Mengen İlçesi'nden bir evin bahçesinde çürümeye terk edilen 1994 model otomibili sahibinden bin 400 liraya satın aldı.
Çekici ile Zonguldak'ta sanayiye getirilen araç, orijinaline uygun şekilde yeniden yapıldı.
Bir kaç ustanın elinden geçip iç döşemesinden dış boyasına, motorundan kaportasına kadar 15 bin lira harcanarak yenilenen otomobil ilgi gördü.
Demirel, aracı orijinaline uygun yapmak için hurda araçlardan parçalar topladığını, bazı parçaları da sıfır aldığını söyledi. Aracı yaklaşık 7 yılda tamamladıklarını ifade eden Demirel, şöyle konuştu:
"Yaşlı bir amcanın aracıydı. Tarlada atıl durumdaydı aldığımızda. Büyük bir revizyona soktuk. Tamamen orijinal parça kullanmaya dikkat ettik.