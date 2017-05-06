OTOMOBİL

1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı

25 Kasım 2016 Cuma, 09:25:09

Zonguldak'ta oturan Uzman Çavuş 27 yaşındaki Gökhan Demirel, bin 400 liraya aldığı hurda 'Tofaş Murat 124' (halk dilinde Hacı Murat diye tabir edilen) marka otomobili, 15 bin lira harcayarak orijinaline uygun şekilde yeniden yaptırdı

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    Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda Uzman Çavuş Gökhan Demirel, Bolu'nun Mengen İlçesi'nden bir evin bahçesinde çürümeye terk edilen 1994 model otomibili sahibinden bin 400 liraya satın aldı.

  • 2 1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı
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    Çekici ile Zonguldak'ta sanayiye getirilen araç, orijinaline uygun şekilde yeniden yapıldı.

  • 3 1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı
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    Bir kaç ustanın elinden geçip iç döşemesinden dış boyasına, motorundan kaportasına kadar 15 bin lira harcanarak yenilenen otomobil ilgi gördü.

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    Demirel, aracı orijinaline uygun yapmak için hurda araçlardan parçalar topladığını, bazı parçaları da sıfır aldığını söyledi. Aracı yaklaşık 7 yılda tamamladıklarını ifade eden Demirel, şöyle konuştu:

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    "Yaşlı bir amcanın aracıydı. Tarlada atıl durumdaydı aldığımızda. Büyük bir revizyona soktuk. Tamamen orijinal parça kullanmaya dikkat ettik.

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    HABERİN DEVAMI
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI



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