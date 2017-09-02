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TÜM PARÇALARINI SÖKÜP SIFIRDAN İNŞA ETTİ!

Mercedes 300 SL'i bütün parçalarını söküp sıfırdan inşaa etmek için uygun şekilde projelendiren otomobil ustası bir sanat eseri gibi aracının her bir karesini yeniden işledi ve ortaya kusursuz bir Mercedes 300 SL çıktı.