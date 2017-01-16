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Hurda Şahin'i baştan yarattılar!

25 Kasım 2016 Cuma, 09:25:09

İki genç, hurda halde satın aldıkları şahin marka otomobili ilk günkü haline çevirdiler

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