Satın aldıkları Şahin marka otomobili yenilemeye girişen iki genç 15 bin TL harcadı ve ortaya yepyeni bir otomobil çıkardı. İşte bir hurdanın 'Şahin'e dönüşünün o görüntüleri...
Aydınlı otomobil ustası aylar önce uzun uğraşlar sonucu hurda Murat 131'i baştan yarattı, görenler gözlerine inanamadı. İşte Facebook'ta da yoğun olarak paylaşılan Murat 131'in küllerinden doğuşu...
TÜRK USTALAR HURDA MURAT 131'İ BAŞTAN YARATTI!
Hurdadan aldıkları Murat 131'i baştan yarattılar...
İşte o değişimin fotoğrafları...
TÜRK USTALAR KARTAL'I BAŞTAN YARATTI!
Ancak ustalar, aracın modifiye işlemi bittikten sonra herhangi bir şekilde trafiğe sokmayacaklarını dile getirdiler.
İşte o muhteşem değişim...
EFSANE FIAT 500'ü SIFIR HALE GETİRDİ!
Fiat'ın efsane modellerinden 500 modelini restore eden adam, aracın değişimini adım adım kaydetti.
Aldığı hurda halindeki aracı, önce tamamen söken adam, motoru bile kalmayan aracı baştan yarattı.
İşte adım adım efsanenin baştan yapılışı...